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Вчера, 20:24

«Агидель» обыграла «МСМО 7.62» и вышла в полуфинал плей-офф

ЖХК «Агидель» во ВКонтакте
Фото:ЖХК «Агидель» во ВКонтакте

Женская хоккейная команда «Агидель» во втором матче обыграла «МСМО 7.62» и вышла в полуфинал плей-офф. Игра прошла в Уфе.

Шайбы в ворота гостей забросили Елизавета Роднова, Вероника Коржакова (дубль) и Илона Маркова. Голами в составе «МСМО 7.62» отличились Екатерина Давлетшина и Мария Ширшова (4:2). Таким образом, счёт в серии 2:0 в пользу уфимок.

По итогам двух матчей «Агидель» вышла в полуфинал плей-офф женской хоккейной лиги.

Напомним, 2 марта «Агидель» одержала победу в выездном матче над «МСМО 7.62» в четвертьфинале плей-офф ЖХЛ. Счёт в матче открыла уфимская команда, сообщало информагентство «Башинформ». Шайбу хозяевам забросили Анна Свиридова и Вероника Коржакова.

ЖХК «Агидель» во ВКонтакте
ЖХК «Агидель» во ВКонтакте
ЖХК «Агидель» во ВКонтакте
ЖХК «Агидель» во ВКонтакте
ЖХК «Агидель» во ВКонтакте
ЖХК «Агидель» во ВКонтакте
ЖХК «Агидель» во ВКонтакте
ЖХК «Агидель» во ВКонтакте
ЖХК «Агидель» во ВКонтакте
ЖХК «Агидель» во ВКонтакте
Фото:ЖХК «Агидель» во ВКонтакте
Автор:Эдуард Кускарбеков
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