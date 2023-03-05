«Агидель» обыграла «МСМО 7.62» и вышла в полуфинал плей-офф

Женская хоккейная команда «Агидель» во втором матче обыграла «МСМО 7.62» и вышла в полуфинал плей-офф. Игра прошла в Уфе.

Шайбы в ворота гостей забросили Елизавета Роднова, Вероника Коржакова (дубль) и Илона Маркова. Голами в составе «МСМО 7.62» отличились Екатерина Давлетшина и Мария Ширшова (4:2). Таким образом, счёт в серии 2:0 в пользу уфимок.

По итогам двух матчей «Агидель» вышла в полуфинал плей-офф женской хоккейной лиги.

Напомним, 2 марта «Агидель» одержала победу в выездном матче над «МСМО 7.62» в четвертьфинале плей-офф ЖХЛ. Счёт в матче открыла уфимская команда, сообщало информагентство «Башинформ». Шайбу хозяевам забросили Анна Свиридова и Вероника Коржакова.