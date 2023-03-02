Уфимская «Агидель» всухую обыграла «МСМО 7.62» в четвертьфинале плей-офф ЖХЛ

Сегодня, 2 марта, женская хоккейная команда «Агидель» Уфы провела в Воскресенске первый гостевой матч четвертьфинальной серии плей-офф ЖХЛ. Уфимские хоккеистки одержали победу над местным «МСМО 7.62» (2:0), сообщает «Башинформ».

Счёт в матче открыла «Агидель». Шайбу хозяевам на 12-й минуте забросила Анна Свиридова — 1:0. Во втором периоде «МСМО 7.62» могла сравнять счёт, но голкипер уфимской команды Анна Пругова не позволила соперникам пробить свои ворота. В заключительной двадцатиминутке уфимки забили ещё один гол. На 47-й минуте Вероника Коржакова пробила оборону вратаря Юлии Волковой и довела счёт до 2:0.

В следующий раз команды встретятся 5 марта в уфимском дворце спорта. Начало встречи — в 13.00 по уфимскому времени.

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