Новости Башкортостана и Уфы
75.47
+0.22
80.19
+0.09
84.6
-0.15
-15 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Спорт
Вчера, 21:56

Уфимская «Агидель» всухую обыграла «МСМО 7.62» в четвертьфинале плей-офф ЖХЛ

ЖХК «Агидель»
Фото:ЖХК «Агидель»

Сегодня, 2 марта, женская хоккейная команда «Агидель» Уфы провела в Воскресенске первый гостевой матч четвертьфинальной серии плей-офф ЖХЛ. Уфимские хоккеистки одержали победу над местным «МСМО 7.62» (2:0), сообщает «Башинформ».

Счёт в матче открыла «Агидель». Шайбу хозяевам на 12-й минуте забросила Анна Свиридова — 1:0. Во втором периоде «МСМО 7.62» могла сравнять счёт, но голкипер уфимской команды Анна Пругова не позволила соперникам пробить свои ворота. В заключительной двадцатиминутке уфимки забили ещё один гол. На 47-й минуте Вероника Коржакова пробила оборону вратаря Юлии Волковой и довела счёт до 2:0.

В следующий раз команды встретятся 5 марта в уфимском дворце спорта. Начало встречи — в 13.00 по уфимскому времени.

6+

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика