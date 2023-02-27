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Сегодня, 13:09

Башкирские тайбоксёры стали серебряными призёрами чемпионата ПФО и УрФО

Сборная Башкирии заняла второе общекомандное место на чемпионате и первенстве Приволжского и Уральского федеральных округов по тайскому боксу. Соревнования проходили в Ульяновске.

В минспорта Башкирии информагентству «Башинформ» сообщили, что в сборную региона вошли спортсмены клубов из Уфы, Стерлитамака, Чишминского и Белорецкого районов.

«На счету наших спортсменов 13 золотых, 6 серебряных и 13 бронзовых медалей. Милана Зайнагутдинова — „Лучший боец“ среди девочек 12-13 лет. Марсель Абдрахманов признан лучшим судьей турнира», — сказали в ведомстве.

Добавим, победители и призёры прошли отбор на первенства России, которые пройдут в Выборге 24–30 апреля (возрастные категории 10-11 и 12-13 лет) и в Тюмени 25–30 июля (среди юношей 14-15 и юниоров).

Автор:Эдуард Кускарбеков
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