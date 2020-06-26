Фото: администрация г. Салавата Начали голосовать; наказаны 13 «гаишников»; уфимцы встали на колени - неделя в Башкирии Фото: администрация г. Салавата

Путин наградил башкирских медиков и предложил ввести налог для богатых; Хабиров рассказал о «настоящем прорыве»; на чиновницу министерства завели уголовное дело, у муниципальной чиновницы изъяли элитный автомобиль; в Уфе появился первый в ПФО памятник жертвам Холокоста. Все важные новости недели – в одном материале ИА «Башинформ».

О главных достижениях

В 2019 году в Башкирии валовой региональный продукт вырос на 2,5% и достиг 1,7 трлн рублей. Среднемесячная зарплата выросла на 8% — до 36 600 рублей. Эти цифры озвучил глава Башкирии Радий Хабиров 25 июня в Госсобрании, отчитываясь о работе Правительства РБ в 2019 году. По его словам, промышленность республики год завершила с наибольшим темпом роста за последнюю пятилетку. Индекс промпроизводства составил 104,2% при среднероссийском показателе 102,4%. Ввод жилья увеличился на 4% и составил 2,4 млн кв. м. Объем продукции АПК достиг почти 170 млрд рублей, в полтора раза вырос её экспорт. «Результатом системной работы стал рост объема инвестиций почти на 14%. Считаю это настоящим прорывом», — отметил Хабиров и назвал важнейшим достижением для республики создание ОЭЗ «Алга». А одним из главных достижений 2019 года власти Башкирии назвали рост продолжительности жизни — за год она повысилась на 6,5 месяца и составила 72,64 года (в 2018-м — 72,06), сообщил «Башинформ».

У муниципальной чиновницы изъяли элитный автомобиль...

На этой неделе в Уфе у муниципальной служащей cудебные приставы изъяли дорогой внедорожник Audi Q7. Дело в том, что элитный автомобиль по стоимости в разы превышает общий доход семьи за несколько лет, поясняет «Башинформ». Доказать законность такой покупки семейная чета, супруг гражданки также является чиновником, не смогла. В итоге суд вынес решение об обращении незаконно приобретенного имущества в доход государства.

...А на чиновницу министерства завели уголовное дело

Как выяснила прокуратура Башкирии, председатель Комитета по управлению собственностью Минземимущества по Куюргазинскому району требовала от предпринимателей, предоставляющих услуги по оформлению земельных участков, перечислять в Благотворительный фонд поддержки социального развития района 20 тысяч рублей за ускоренное рассмотрение документов. В случае отказа чиновница волокитила рассмотрение документации, рассказали в «Башинформе». В отношении госслужащей возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

Деньги богатых направят на лечение тяжелобольных детей

23 июня президент России Владимир Путин озвучил новые меры поддержки граждан. В частности, он сообщил, что с 2021 года доходы свыше 5 млн рублей в год будут облагаться налоговой ставкой в 15%, а не в 13%, как сейчас. В итоге свыше 60 млрд дополнительно собранных в результате меры средств пойдут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, передает «Башинформ». При этом налог на прибыль IТ-компаний будет снижен с 20 до 3%. Также в июле российским семьям еще раз автоматически выплатят по 10 тысяч на детей до 16 лет. А выплаты медработникам, работающим с COVID-19, продлеваются на июль и август.

25 июня на заседании Госсобрания первый вице-премьер Андрей Назаров сообщил, что в Башкирии за год средняя зарплата врачей выросла на 8,8% и составила 64 861,5 рубля.

Уволили главврача, подозреваемого в даче взятки

Тем временем в Нуримановской районной больнице прокуроры выявили нарушение антикоррупционного законодательства. По данным «Башинформа», в 2019 году главврач этой больницы поручил своему сотруднику передать руководителю отдела Госкомитета РБ по тарифам взятку в 17 тысяч рублей, чтобы тот не привлекал медучреждение к административной ответственности. Позже руководителя Нуримановской ЦРБ назначили главврачом Салаватской горбольницы. По факту незаконного вознаграждения от имени юрлица возбудили административное дело. Руководитель больницы уволен. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «дача взятки».

«Пробежали мурашки по коже»

22 июня на площади железнодорожного вокзала Уфы открыли памятник героям, которые ушли на фронт летом 1941 года. Мемориал представляет собой девять фигур в разных национальных костюмах. На открытии глава РБ Радий Хабиров отметил, что теперь все жители и приезжающие смогут остановиться у объекта и почтить память героев.

24 июня, в день парада Победы в Москве, в Башкирии прошли персональные парады под окнами домов ветеранов войны. Также ветеранам бесплатно раздали мобильные телефоны. Уроженец Башкирии — участник парада на Красной площади в Москве рассказал «Башинформу», что подготовка к главному Параду началась еще в декабре. «Из Башкирии нас было пять человек. Помимо волнения, пробежали мурашки по коже, когда подъехал для приветствия министр обороны Сергей Шойгу», — поделился впечатлениями учащийся военного училища.

25 июня в Уфе на территории Еврейского национального культурного центра открыли первый в ПФО памятник жертвам Холокоста и воинам, погибшим в годы ВОВ.

Начальник отдела полиции осужден за взятку, 13 «гаишников» наказаны

На этой неделе Салаватский городской суд вынес приговор в отношении 47-летнего начальника Отдела МВД России по Ишимбайскому району по статье «получение взятки в крупном размере». Как узнал «Башинформ», полицейский получал от руководителя компании «Башавтоснаб» вознаграждение за хранение на спецстоянке задержанных ГИБДД машин. За каждый автомобиль ему передавалось 500 рублей. Общая сумма взяток с 2017 по 2018 год составила 173 тысячи рублей. Суд назначил полицейскому 7 лет лишения свободы условно.

Также в Башкирии 13 сотрудников ГИБДД привлечены к дисциплинарной ответственности за коррупционные нарушения, один уволен в связи с утратой доверия. 23 июня начата служебная проверка по поводу инцидента с пьяным сотрудником ГИБДД, который разбил стекло автомобиля своей знакомой, пытаясь остановить машину.

Можно отправиться в турпоездку и пойти в храм

24 июня глава Башкирии Радий Хабиров внёс очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с коронавирусом. Так, с 22 июня в республике разрешено проводить массовые мероприятия, организованные госорганами. 23 июня возобновили работу музеи и библиотеки. С 29 июня можно совершать турпоездки и посещать храмы. 22 июня на онлайн-совещании Хабиров признался, что соскучился по коллегам из правительства, и предложил проводить еженедельные оперативки офлайн.

Строителям «супербольницы» не заплатили?

Также 22 июня стало известно, что строители новой инфекционной больницы под Уфой обратились к главе республики Радию Хабирову из-за того, что им не выплатили зарплату за стройку госпиталя. «Нам нужны деньги, нечем платить кредиты. Помогите, пожалуйста», – написано в обращении Р. А. Галиевой к главе Башкирии. В правительстве РБ «Башинформу» сказали, что «обращение Галиевой Р. А. о невыплате заработной платы за строительство госпиталя в п. Зубово находится на рассмотрении. Ответ будет дан заявителю в установленные сроки». Напомним, инфекционный центр под Уфой построили за 55 дней. Он включает в себя 100 боксированных палат и оснащен самым современным оборудованием. Телеведущая Елена Малышева назвала этот госпиталь «супербольницей 21 века».

Путин наградил башкирских медиков за борьбу с COVID-19

21 июня, в День медработника, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков за большой вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженный труд. По данным «Башинформа», среди награжденных — 15 представителей здравоохранения Башкирии. Также башкирские медики, борющиеся с коронавирусом, получили грамоты и благодарственные письма от полпреда президента РФ в ПФО.

На 26 июня в Башкирии выявлен 5 171 случай заражения коронавирусом, плюс 50 инфицированных за сутки. 23 июня стало известно об инфицировании игрока ФК «Уфа».

Уфимцы встали на колени перед мэрией

На этой неделе в Уфе жители дома №5 по улице Шота Руставели, ранее объявившие голодовку, пикетировали у здания мэрии против строительства 34-этажной высотки рядом с их домом. Жильцы боятся обрушения дома, который находится в полуаварийном состоянии, на одной из его несущих стен уже появились трещины. Участники пикета встали на колени и прикололи лист на грудь, рассказал «Башинформ». В итоге правоохранители задержали пикетирующих и составили протокол об административном правонарушении. В мэрии Уфы прокомментировали, что «на данный момент администрацией города принято решение полностью обследовать дом», и сообщили, что у застройщика высотки «есть права на данный земельный участок» и «разрешение на строительство выдано в соответствии с действующим законодательством».

Начали голосовать

25 июня в Башкирии стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ. Жители республики по 1 июля включительно с 8 до 20 часов (30 июня – с 8 до 14 часов) могут проголосовать на избирательных участках, а также на дому с соблюдением всех санитарных требований, информировал «Башинформ». В частности, в городе Салавате работает 61 избирательный участок, среди них — единственный участок под открытым небом.