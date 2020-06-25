Фото: Олег Яровиков В Башкирии за год рост среднемесячной зарплаты медиков составил более 8 процентов Фото: Олег Яровиков

В Башкирии по итогам 2019 года среднемесячная заработная плата работников учреждений здравоохранения сложилась на уровне 36 129 рублей, что на 8,3% выше средней заработной платы за предыдущий год. Средняя зарплата врачей в 2019 году составила 64 861,5 рублей с ростом на 8,8%. Об этом на заседании республиканского Госсобрания 25 июня сообщил первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров.

Он озвучил результаты работы правительства региона в 2019 году, в том числе в сфере здравоохранения, где были предприняты серьезные усилия для ее развития.

«Ранее по обеспеченности врачами мы находились на 59 месте, а по обеспеченности средним медперсоналом – на 52-м. В 2019 году было начато стимулирование притока молодых специалистов через повышение уровня заработной платы, внедрение дополнительных выплат медицинским работникам и усиление мер социальной поддержки, а также через программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Благодаря этому нам удалось добиться показателя обеспеченности 35,6 врачей на 10 000 человек», — сказал Андрей Назаров.

В 2019 году общий объем финансирования отрасли из государственных источников составил 75,4 млрд рублей.

«Мы укрепили материально-техническую базу медицинских организаций, на что было выделено 1,5 млрд рублей. В Башкирии для обеспечения медицинскими услугами за год было введено 28 модульных и четыре стационарных фельдшерско-акушерских пунктов, модульная врачебная амбулатория и здание центра общей врачебной практики, 21 передвижной ФАП и семь передвижных флюорографов. В кратчайшие сроки – за 55 дней был возведён новый клинико-диагностический инфекционный центр в Уфимском районе Башкирии», — отметил первый вице-премьер республиканского правительства.

По его словам, Башкортостан был признан лучшим в рейтинге регионов страны по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения в условиях пандемии и возглавил раздел «Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения». Соответствующий рейтинг составил Экспертный институт социальных исследований.