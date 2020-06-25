Фото: Георгий Каландия Уроженец Башкирии - участник парада на Красной площади рассказал о своих впечатлениях Фото: Георгий Каландия

﻿﻿24 июня 2020 года на Красной площади состоялся Парад Победы в честь 75-летия великой годовщины. Парад прошел в тот же день, что и легендарный исторический парад победителей в 1945 году.

В нем приняли участие около 13 тысяч военнослужащих и более 220 единиц техники. Десять расчетов прошли по Красной площади в форме военных лет. По Красной площади проехали 30 танков Т-34, артиллерийские самоходки времен Великой Отечественной, современная российская техника.

В параде на Красной площади приняли участие несколько уроженцев Башкирии. Агентство «Башинформ» пообщалось с одним из них.

Учащийся военного училища Георгий Каландов (имя и фамилия изменены — прим. ред.) рассказал, что подготовка началась еще в декабре. «Четыре раза в неделю в течение двух и более часов мы занимались строевой подготовкой. Это будучи ещё в училище. Потом нас отправили в командировку для дальнейшей подготовки в городе Кубинка в бригаду специального назначения. Там мы перешли на более интенсивные тренировки, занимались уже каждый день, три раза в неделю выезжали в специальное место, где в полном парадном в составе 13 тысяч военнослужащих (а ведь еще техника и авиация) репетировали парад», — поделился Георгий .

Парень рассказал, что в остальные дни после строевой молодые люди два часа пели песни. Воскресенье считалось выходным, и все просто занимались спортом.

«На параде я, конечно, испытывал небольшое волнение. Из Башкирии было нас пять человек. Помимо волнения, пробежали мурашки по коже, когда подъехал для приветствия министр обороны Сергей Шойгу», — поделился молодой человек.

На вопрос корреспондента, много ли людей наблюдали за мероприятием, он ответил, что на трибуне были в основном представители различных структур. «Гражданские были, но они были в стороне в целях защиты от коронавируса», — отметил Георгий.