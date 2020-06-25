Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 68.83

EUR 77.75 ↓

25 июня Четверг

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
25.06.20: всего с COVID-19 - 5121 (за сутки 53), выздоровели - 2643, скончались - 18. Пневмонии: всего - 9588, за сутки - 42.
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уроженец Башкирии - участник парада на Красной площади рассказал о своих впечатлениях

ОБЩЕСТВО
Фото: Георгий Каландия

Уроженец Башкирии - участник парада на Красной площади рассказал о своих впечатлениях Фото: Георгий Каландия

﻿﻿24 июня 2020 года на Красной площади состоялся Парад Победы в честь 75-летия великой годовщины. Парад прошел в тот же день, что и легендарный исторический парад победителей в 1945 году.

В нем приняли участие около 13 тысяч военнослужащих и более 220 единиц техники. Десять расчетов прошли по Красной площади в форме военных лет. По Красной площади проехали 30 танков Т-34, артиллерийские самоходки времен Великой Отечественной, современная российская техника.

В параде на Красной площади приняли участие несколько уроженцев Башкирии. Агентство «Башинформ» пообщалось с одним из них.

Учащийся военного училища Георгий Каландов (имя и фамилия изменены — прим. ред.) рассказал, что подготовка началась еще в декабре. «Четыре раза в неделю в течение двух и более часов мы занимались строевой подготовкой. Это будучи ещё в училище. Потом нас отправили в командировку для дальнейшей подготовки в городе Кубинка в бригаду специального назначения. Там мы перешли на более интенсивные тренировки, занимались уже каждый день, три раза в неделю выезжали в специальное место, где в полном парадном в составе 13 тысяч военнослужащих (а ведь еще техника и авиация) репетировали парад», — поделился Георгий .

Парень рассказал, что в остальные дни после строевой молодые люди два часа пели песни. Воскресенье считалось выходным, и все просто занимались спортом.

«На параде я, конечно, испытывал небольшое волнение. Из Башкирии было нас пять человек. Помимо волнения, пробежали мурашки по коже, когда подъехал для приветствия министр обороны Сергей Шойгу», — поделился молодой человек.

На вопрос корреспондента, много ли людей наблюдали за мероприятием, он ответил, что на трибуне были в основном представители различных структур. «Гражданские были, но они были в стороне в целях защиты от коронавируса», — отметил Георгий.

Вероника Нигматуллина
Теги: Парад Победы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии 3-летний мальчик дома получил смертельные ожоги
В Илишевском районе Башкирии накануне в одной из семей произошла трагедия. Как сообщают «Вести», ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах,
В Уфе по требованию прокуратуры у чиновницы изъяли незаконно заработанный автомобиль
В Уфе у простой муниципальной служащей обнаружен незаконно приобретенный автомобиль марки Audi Q7. Судебные приставы изъяли внедорожник в доход государст
Персональные Парады Победы проходят под окнами домов ветеранов в Башкирии
Сегодня, 24 июня, персональные Парады Победы проходят под окнами домов ветеранов в Башкирии. Так, в Кировском районе Уфы во дворе дома ул. Чернышевског
Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности
Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Согласн
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть