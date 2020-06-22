Радий Хабиров признался, что соскучился по коллегам, и предложил встречаться офлайн

Глава Башкирии Радий Хабиров признался, что соскучился по коллегам из правительства, и предложил проводить еженедельные оперативные совещания офлайн.

«Посмотрим ситуацию с коронавирусной инфекцией, проконсультируемся с врачами и в следующий понедельник увидим всех вживую. Нам всем от этого будет лучше, мне кажется», — сказал руководитель региона.

Напомним, после введения режима повышенной готовности в Башкирии правительство республики перешло на совещания в режиме онлайн.