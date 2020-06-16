Елена Малышева назвала инфекционный центр в Уфе «супербольницей ХХI века»





Радий Хабиров принял участие в ежедневном вечернем шоу Первого канала «Док-ток». Темой для обсуждения стал новый клинико-диагностический инфекционный центр, который разместился на территории индустриального парка «Зубово» в Уфимском районе. Глава Башкортостана подробно ознакомил участников передачи с новым медицинским учреждением, в котором лечатся больные новой коронавирусной инфекцией.

«Мы готовились к самым худшим сценариям, и поэтому было очень важно создать большую ёмкость коечного фонда. При этом мы в какой-то момент подумали, что постоянно переформатировать обычные многопрофильные больницы – это довольно сложный путь. Да и другие болезни в это время не останавливаются – ни рак, ни сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому мы приняли решение оперативно построить такой госпиталь, куда бы мы мобилизовали, во-первых, пациентов, во-вторых – технологические ресурсы, в-третьих – врачебный персонал. Чтобы мы чётко в одном месте проводили лечение инфекционных больных», — пояснил Радий Хабиров.

Он рассказал, что госпиталь был построен за короткий срок — 55 дней. При этом глава республики подчеркнул, что на самом деле это капитальное строение с толщиной стен 50 сантиметров, поэтому там зимой будет очень тепло, а летом прохладно.

«Это высокотехнологичный объект. Там очень много медицинского оборудования. Поэтому строили его не только с расчётом на коронавирус. Это будет постоянно действующий инфекционный госпиталь. Как показывает жизнь, у нас вызовов впереди, похоже, много. Приведу пример: у нас в Уфе, к сожалению, ряд зданий, в которых находятся отделения старой инфекционной больницы, более ста лет. Это уже довольно изношенное сооружение. Поэтому мы решили вторую задачу», — отметил Радий Хабиров.

Елена Малышева назвала инфекционный центр в Уфе «супербольницей», а также эмоционально прокомментировала отношение власти региона к медицине и врачам.

«Это – сказка, — сказала Елена Малышева. — Я делаю два вывода. Там, где руководитель региона отвечает, как говорится «кровью» за то, какая больница, как она оснащена, врачи счастливы. Они приходят и спасают. Это первое. Этот пример, также как и в Москве, и Уфа тоже – пример. Второе, инфекционная больница, насколько я понимаю, – это высокотехнологичная больница: со специальной вентиляцией, специальными потоками воздуха. Она по факту многопрофильная, потому что человек с коронавирусом или ещё с чем-то. У него может параллельно быть и инфаркт, и аппендицит. Ему может понадобиться всё. Мне кажется, в Уфе построили больницу ХХI века».