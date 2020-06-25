Фото: Олег Яровиков Власти Башкирии назвали одним из главных достижений 2019 года рост продолжительности жизни Фото: Олег Яровиков

Одно из главных достижений 2019 года — рост продолжительности жизни граждан, сказал в своем выступлении перед депутатами Госсобрания — Курултая первый вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров. Ожидаемая продолжительность жизни за год повысилась на 6,5 месяца и составила 72,64 года (в 2018 году — 72,06). При сохранении такой динамики республика может за пятилетку войти в первую десятку, отметил вице-премьер.

Коэффициент смертности от всех причин составил 12,1 на 1000 человек населения и по сравнению с 2018 годом снизился на 2,4%. Относительно других регионов республика поднялась по итогам 2019 года на 31-ю позицию (в 2015 г. – 36 место).

Миграционная убыль в 2019 году составила 4 216 человек. В 2018-м она была больше примерно в 1,5 раза и составляла 6 648 человек.

«Тенденцию сокращения рождаемости, которая непрерывно падает с 2015 года, побороть пока не удалось. Причиной являются эффекты идущего во всём мире «второго демографического перехода» — снижение количества зарегистрированных браков; а также «старение» брачности и материнства. Однако мы работаем в направлении повышения рождаемости. С 2019 года нами были приняты меры по созданию для женщин условий, позволяющих сбалансировать занятость между работой и воспитанием ребенка, и финансовой поддержке семей», — напомнил Андрей Назаров.

За 2019 год в рамках нацпроекта «Демография» ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка и на каждого ребенка, рожденного третьим или последующим, получили 16 тысяч семей на сумму 2 млрд 240 млн рублей. Кроме того, объем финансирования социальной поддержки семей с детьми составил в 2019 году 6,7 млрд рублей.