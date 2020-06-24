Фото: Валерий Шахов, администрация Мечетлинского района































Фото: Валерий Шахов, администрация Мечетлинского района

Сегодня 24 июня персональные Парады Победы проходят под окнами домов ветеранов в Башкирии.

Так, в Кировском районе Уфы во дворе дома ул. Чернышевского, 127 чествовали сразу двух ветеранов: Хуснуризалова Хасана Рахимовича и Кинзикеева Усмана Идиатуллича.

Хасана Хуснуризалова призвали в армию в первые дни войны, когда ему исполнилось 18 лет. Он прошел дорогами войны с 1941 по 1947 годы, участвовал в освобождении Белгорода, Харькова, Полтавы, Кременчуга, Александрии, станции Знаменка, Кировограда, Молдавии. Был удостоен ордена Красного Знамени, кроме того, в ходе войны герой получил две медали «За отвагу», орден Славы третьей степени, за освобождение Украины — орден Суворова, за освобождение Польши — Богдана Хмельницкого. Войну Хасан Рахимович закончил в Праге. Вернувшись в Уфу, трудился в подсобном хозяйстве Бельского речного пароходства, потом 37 лет – в «Башнефти».

Ветеранов поздравил глава района Илвир Нурдавлятов. Перед собравшимися торжественным маршем прошлись участники мини-парада Победы под звуки легендарного произведения «Прощание славянки», проехали ретро-автомобили, которые выпускались во время войны.

В Советском районе Уфы парад Победы прошел под окнами дома по улице Айской, где живет Соловьев Григорий Иванович. Ветеран принимал активное участие в битве за Москву в 1941 году. Командовал расчетом 45-миллимитрового орудия, которое било по танкам противника. В послевоенные годы Григорий Иванович работал в Уфе директором «Клуба железнодорожников, клуба «Спутник» и Дворца культуры «Юбилейный». На заслуженный отдых Григорий Иванович ушел из Уфимского государственного цирка, где работал заместителем директора. Награжден Орденом Отечественной войны 1 и 2 степени, Орденом Боевого Красного знамени, другими медалями.

Всего в Уфе парады Победы организованы во дворах семи ветеранов войны.

В Мечетлинском районе поздравили 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Федоровича Топычканова. Связистом он участвовал в Орловско-Курской, Корсунь-Шевченковской, Яссо-Кишинёвской военных операциях. Освобождал от фашистов Украину, Бессарабию и Восточную Европу. Войну закончил в звании младшего сержанта. Награждён двумя медалями «За отвагу», медалями «За боевые заслуги» и «За взятие Кенигсберга». Удостоен юбилейных и трудовых наград. В мирное время работал плотником в районном промкомбинате, затем его директором.

Персональный парад с соблюдением всех мер безопасности провели работники районного Дома культуры с. Большеустьикинское и воспитанники военно-патриотического клуба имени Александра Невского. Они с флагами России, Республики Башкортостан и Знаменем Победы под барабанную дробь торжественным маршем прошагали перед ветераном.

Всего по Башкортостану чествования героев войны проходят в 25 муниципалитетах. Для ветеранов организованы живые концерты, выступления музыкальных коллективов, торжественные марши.