В Уфе по требованию прокуратуры у чиновницы изъяли незаконно заработанный автомобиль

В Уфе у простой муниципальной служащей обнаружен незаконно заработанный автомобиль марки АУДИ Q7. Судебные приставы изъяли внедорожник в доход государства.

Дело в том, что элитный автомобиль по стоимости в разы превышает общий доход семьи за несколько лет. Супруг гражданки также является чиновником.

Доказать законность такой дорогой покупки семейная чета не смогла, в связи с этим судом вынесено решение об обращении незаконно приобретенного имущества в доход государства.

Судебные приставы при участии прокуратуры района и главного Следственного Управления МВД по РБ принудительно изъяли и передали в доход государства автомобиль.