В Башкирии на избирательных участках под открытым небом соблюдаются все санитарные нормы

Фото: администрация Салавата

















Фото: администрация Салавата

25 июня стартовало общероссийское голосование по вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации. В городе Салавате для избирателей работает 61 избирательный участок. Участок № 575 в 116 квартале — единственный под открытым небом. Здесь голосование также организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и требований. Для голосующих предусмотрен набор с индивидуальными средствами защиты — маски, перчатки и ручки. Также на входе организовано измерение температуры бесконтактным термометром и обработка рук дезинфицирующими средствами. За этим участком закреплено 530 голосующих. Накануне, в первый день голосования, здесь отдали свой голос 17%.

Напоминаем, что с 25 июня по 1 июля можно будет проголосовать на дому или на участке для голосования. Это позволит избежать массового скопления людей на избирательных участках. Каждому проголосовавшему выдается браслет и буклет со списком партнёров акции «Рахмат», которые предоставят скидки на товары и услуги.