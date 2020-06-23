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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Выплаты медработникам, работающим с COVID-19, продлены до осени

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Выплаты медработникам, работающим с COVID-19, продлены до осени Фото: Олег Яровиков

Сегодня во время обращения президент России Владимир Путин заявил о продлении выплат для медработников на июль и август. Кроме того, медиков освободят от налогов.

Выплаты социальным работникам также продлят на два месяца — до 15 сентября.

Напомним, в начале апреля Владимир Путин поручил поддержать медработников, работающих в условиях повышенной нагрузки из-за распространения коронавируса. Врачам, непосредственно работающим с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, полагаются доплаты в размере 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу – 50 тысяч рублей, младшему – 25 тысяч рублей. Деньги было поручено выплатить за три месяца: апрель, май и июнь.

ИА «Башинформ»
Теги: здравоохранение
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