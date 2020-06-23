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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В июле всем российским семьям выплатят еще раз по 10 тысяч на детей до 16 лет

ПОЛИТИКА

В июле всем российским семьям будет выплачено по 10 тысяч рублей на ребенка от рождения до 16 лет. Это 28 миллионов детей по всей стране, сообщил президент страны Владимир Путин.

Те, кто получал подобные выплаты в июне, получат новое единовременное событие автоматически, никаких документов и заявлений оформлять не нужно. Кто пока не оформил заявление еще на первые выплаты, могут сделать это в отделениях Пенсионного фонда или через Госуслуги.

По словам Владимира Путина, единовременное пособие на каждого ребенка в размере 10 тысяч рублей стало самой масштабной выплатой среди других мер поддержки экономики и населения в период пандемии.

ИА «Башинформ»
Теги: Путин
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