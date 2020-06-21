Фото: ИА «Башинформ» Владимир Путин наградил медиков из Башкирии за вклад в борьбу с COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

В день медицинского работника, который отмечается сегодня в России, президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников за большой вклад в борьбу коронавирусом и самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга.

Документ опубликован на сайте﻿ Кремля в воскресенье.

Среди награжденных есть 15 представителей здравоохранения Башкортостана. Орденом Пирогова награждены девять врачей из республики, медалями «За заслуги перед Отечеством II степени» — четыре медика из Башкирии. Медаль Луки Крымского получили двое врачей из Башкортостана.

Отметим, 19 июня 2020 года президент РФ подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского — в честь русского хирурга, основоположника военно-полевой хирургии в России Николая Пирогова и хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки.