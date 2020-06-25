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В Башкирии стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ

ПОЛИТИКА
Фото: ЦИК РБ

В Башкирии стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ Фото: ЦИК РБ

В Башкирии досрочно стартовало общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Жители республики с 8 до 20 часов 25 июня могут проголосовать по поправкам в основной закон страны на избирательных участках, а также на дому с соблюдением всех санитарных требований.

По информации региональной Центральной избирательной комиссии для проведения голосования в республике организован 3431 избирательный участок. Планируемое количество участников голосования составляет более 3 миллионов человек.

Как ранее сообщалось, в целях недопущения распространения коронавируса и во избежание большого скопления людей избирательные участки по всей стране будут работать также 26, 27, 28, 29 июня, 1 июля с 8 до 20 часов.

30 июня режим работы УИК сокращён с 8 до 14 часов.

В целях безопасности избирателей на каждом участке для голосования проводится тщательная регулярная уборка и дезинфекция помещений УИКов – вплоть до дезинфекции дверных ручек.

Для минимизирования контактов между людьми обеспечена безопасная дистанции, помимо привычной разметки на полу, работают и с организацией пространства: мебель на участках расставлена так, чтобы поддерживать рекомендованную дистанцию с 1,5 – 2 метра.

Кроме того, на избирательных участках работают тепловизоры, которые измеряют температуру у всех, приходящих на участок. Гражданам, у которых температура окажется повышенной, тоже дадут возможность проголосовать – но в отдельном помещении.

Все избирательные участки полностью оснащены всеми средствами индивидуальной защиты: маски и перчатки на участках обязательны для всех. Каждому избирателю выдаются одноразовые ручки.

Напоминаем, для граждан, которые не могут выйти из дома по тем или иным причинам, но хотят принять участие в голосовании, предусмотрено голосование на дому. Оно также проводится с 25 июня. В избиркомы республики уже поступило более 95 тысяч обращений от граждан, изъявивших желание проголосовать на дому. Прием заявлений (обращений) будет продолжаться до 17 часов по местному времени 1 июля 2020 года через информационно-справочный центр ЦИК России 8-800-200-00-20 либо телефонам (347) 280-95-06, (347) 280-96-34 – «Горячая линия» ЦИК Башкирии.

ИА «Башинформ»
Теги: общероссийское голосование
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