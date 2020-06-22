В Уфе строители инфекционного госпиталя обратились к главе региона из-за невыплаты зарплат

Строители инфекционной больницы под Уфой обратились к главе республики Радию Хабирову из-за того, что им не выплатили заработную плату за стройку госпиталя. Обращение они направили через сайт электронной приемной органов власти.

﻿«Радий Хабиров просим решить на проблему с оплатой труда за стройку госпиталя в Зубово. Проработали строили ездили каждый день с Иглино и возили рабочих на своей машине. Но никто этого не как будто не знает. Есть пропуск до сих пор лежит. Говорят заплатим но каждый день кормят завтраками то завтра то после завтра. Нам нужны деньги не чем платить кредиты. Помоги пожалуйста. Для народа строили и мы ещё остались ни с чем. Помогите», – написано в обращении Галиевой Р.А. [пунктуация и орфография сохранены — прим. ред.]

В пресс-службе правительства республики агентству «Башинформ» прокомментировали, что вопрос находится на контроле. «Обращение Галиевой Р.А. о невыплате заработной платы за строительство госпиталя в п. Зубово находится на рассмотрении. Ответ будет дан заявителю в установленные сроки», — сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

Ранее сообщалось, что ﻿новый госпиталь представляет собой одноэтажный комплекс в виде соцветия курая из быстровозводимых модульных конструкций общей площадью 16 тысяч кв. м. Он включает в себя 100 боксированных палат, в том числе 82 бокса круглосуточного пребывания и 18 реанимаций. В его состав вошли отделения диагностики, дезинфекции, лаборатория, аптека и центрально-стерилизационное отделение, а также общежитие для врачей. В случае полной загрузки центр готов принять 470 человек.