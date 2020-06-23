Фото: скрин видео Для зарабатывающих свыше 5 млн в год увеличили подоходный налог до 15% Фото: скрин видео

Доходы свыше 5 млн рублей в год будут облагаться налоговой ставкой в 15%, а не в 13%, как в настоящее время. Об этом заявил президент страны во время обращения к жителям России. Новая схема налогообложения начнет действовать с 1 января 2021 года.

Свыше 60 млрд дополнительно собранных в результате меры средств пойдут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

﻿«Эти средства предлагаю окрасить, защитить от другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники, средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций, — сказал он. — Все действующие программы лечения таких детей будут сохранены. 60 млрд рублей ежегодно будут идти к ним плюсом. Здесь важно исключить любую бюрократию, выработать эффективный механизм в прямом диалоге с прямым обществом. Решения об использовании этих средств должны быть прозрачными и открытыми. Моральное право принимать решение могут только врачи, общественные деятели, люди, которые всю жизнь посвятили помощи больным детям».