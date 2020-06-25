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В Уфе появился первый в ПФО памятник жертвам Холокоста

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт главы РБ

В Уфе появился первый в ПФО памятник жертвам Холокоста Фото: сайт главы РБ

В Уфе появился первый в ПФО памятник жертвам Холокоста и воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Он установлен на территории Еврейского национального культурного центра. Монументальная композиция высотой 3,5 метров представлена в виде трёх каменных колонн с разбитой менорой (семирожковый еврейский подсвечник). Автором композиции является петербургский художник Александр Позин.

Мемориал построили по инициативе и на средства еврейской общины Башкортостана. В церемонии открытия приняли участие глава Башкортостана Радий Хабиров, главный раввин Уфы и РБ Дан Кричевский, духовные лидеры традиционных конфессий – председатель ЦДУМ, Верховный муфтий России Талгат Таджуддин и глава Башкортостанской митрополии Московского патриархата Русской Православной Церкви, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон.

﻿«Одному из самых страшных преступлений против человечества никогда не будет ни забвения, ни срока давности, — сказал на открытии Радий Хабиров. — Мы в Башкортостане гордимся подвигом нашего земляка, уроженца Благовещенского района Николая Киселёва, который вывел из оккупированной врагом белорусской деревни более 200 еврейских жителей – в большинстве своём стариков, женщин и детей. Еврейская община Башкортостана бережно хранит историческую память. Добрыми делами укрепляет мир и согласие в нашей республике. Будем и впредь хранить память о каждом из миллионов погибших от рук нацистов, беречь мир в нашем большом доме.

ИА «Башинформ»
Теги: памятники
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