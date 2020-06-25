Приволжский полпред отметил труд башкирских медиков, борющихся с коронавирусом

Фото: пресс-служба ГФИ по РБ



Фото: пресс-служба ГФИ по РБ

Сегодня в Уфе, в приемной президента России состоялась торжественная церемония награждения медицинских работников региона, внесших большой личный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, строителей Республиканского клинического инфекционного центра. Почетные грамоты и благодарственные письма от имени полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова вручил главный федеральный инспектор по Башкирии Михаил Закомалдин. Он выразил благодарность за добросовестный труд, высокий профессионализм медикам:

«Сегодня на вас возложена колоссальная нагрузка. Это очень тяжелая работа, как физически, так и морально. Но вы, не жалея себя, спасаете жизни наших граждан. С полной отдачей сил боретесь с пандемией. Желаю вам здоровья, семейного благополучия и радости».

Почетной грамотой полномочного представителя президента РФ в ПФО отмечена Александра Домбровская, врач анестезиолог – реаниматолог городской клинической больницы № 18 города Уфы. В период распространения коронавирусной инфекции она одна из первых вызвалась для работы в красной зоне. Активно участвовала в организации работы отделения анестезиологии – реанимации. Проявила себя грамотным и высококвалифицированным специалистом, способным к работе в нестандартных условиях.

Врач-терапевт с многолетним стажем Земфир Мустафин из города Стерлитамака, принимающий участие в организации оказания медицинской помощи больным с COVID-19, также награжден Почетной грамотой Приволжского полпреда.

Благодарностями за личный вклад в борьбу с COVID-19 отмечены заведующая инфекционным отделением Белебеевской ЦРБ Альфия Валеева, заведующая терапевтическим отделением уфимской городской больницы №5 Люция Зиангирова, медицинская сестра уфимской городской больницы №18 Эльза Гафарова, медицинская сестра инфекционного отделения Ишимбайской центральной районной больницы Чулпан Халикова.

Сегодня чествовали и строителей Республиканского клинического инфекционного центра. Строители и проектировщики опирались на самые современные технологии, которые, в частности, использовались в китайском Ухане и Москве. Центр оснащен современным оборудованием для лечения пациентов с коронавирусом. Благодарностями отмечены генеральный директор ООО «Дортрансстрой» Дмитрий Галимьянов, руководитель ООО «Проектстройкомплект» Марина Петрова, генеральный директор ОАО Уфимское монтажное управление «Промвентиляция» Леонид Ивлев.