В Башкирии установили новый рекорд, допвыплаты бойцам, где самые опасные дороги. Важное

Радий Хабиров установил выплаты добровольцам и рассказал о новом башкирском мультфильме; в Уфе отец с сыном распространяли наркотики, а известный артист выращивал коноплю; в Башкирии определили зоны ответственности больниц. Все важные новости минувшей недели - в одном материале «Башинформа».
Больше, чем при советской власти
По итогам 2022 года в Башкирии установлен новый рекорд - впервые в истории ввели 3 млн 62 тысячи кв. метров жилья. Это на 5,4 процента больше, чем в 2021-м - тогда построили рекордные 2,9 «квадратов». Как узнал «Башинформ», из введенных 3,06 млн кв. метров жилья почти 2 млн приходится на индивидуальных застройщиков. И эту ситуацию нужно «перевернуть», считает депутат Госдумы Павел Качкаев, «60% должно занимать строительство многоквартирных жилых домов, а 40% — ИЖС». Депутат также сообщил «Башинформу», что нынешний жилищный рекорд - даже выше достижений строительной сферы в период СССР.
Где смертельно опасные дороги
Башкирия находится на 8-м месте в стране по количеству аварий, а по количеству погибших в них – на пятом месте. Об этом 26 января журналистам сообщил глава госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов, подводя итоги работы ведомства в 2022 году. В прошлом году в регионе произошло 3,4 тыс. ДТП, в которых погибли 409 человек, в том числе 14 детей, и более 4 тыс. человек получили травмы. Больше всего погибших зафиксировано на автодорогах Уфа – Бирск – Янаул - 20 смертельных случаев, Уфа – Чишмы – Киргиз-Мияки – 13 смертей, Бирск – Тастуба - Сатка - 12. При этом число погибших на федеральных дорогах сократилось на 48%. «Противоположная тенденция наблюдается на дорогах регионального и межмуниципального значения», - сообщил Севастьянов. По его словам, сопутствующей причиной совершения 1359 аварий стало неудовлетворительное состояние улиц и дорог, из-за этого погибли 168 человек.
Приговор виновнику ДТП с шестью погибшими
Тем временем в Башкирии суд вынес приговор водителю микроавтобуса, по вине которого погибли шесть человек. Как сообщал «Башинформ», в июле прошлого года водитель микроавтобуса Ford Transit вез пассажиров по маршруту Уфа — Языково. Двигаясь с превышением скорости, он столкнулся с попутным «КамАЗом». В ДТП шесть пассажиров автобуса погибли. В момент аварии в автобусе находились 24 человека, при допустимых 19. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
Наши создали беспилотник для разведки
В Башкирии ученые УУНиТ создали прототип беспилотника для сегмента специальной разведки. Беспилотник имеет длину всего 300 мм и весит 155 грамм. Сейчас аппарат проходит испытания, после которых его передадут военным для апробации. При положительных результатах испытаний начнут его серийный выпуск. Ориентировочная цена беспилотника - от 25 до 120 тысяч рублей.
УУНиТ является одним из крупнейших университетов страны, где обучается 42 тыс. студентов. Консолидированный бюджет нового вуза на этот год составил 7,5 млрд рублей. По данным «Башинформа», всего в вузах республики учатся 99 тысяч студентов, за год их численность увеличилась на 3,5%.
Попались на наркотиках отец с сыном…
Минувшая неделя была отмечена громкими задержаниями по «наркотической» статье. Так, в Уфе полиция задержала подозреваемых в распространении наркотиков отца и сына. При досмотре их машины стражи порядка изъяли у них более 40 свертков со 150 граммами мефедрона. А в гараже отца семейства обнаружены еще более 140 свертков с мефедроном на 600 граммов и оборудование для фасовки наркотиков. По данным силовиков, для распространения наркотиков 51-летний отец с 19-летним сыном использовали свою машину. Возбуждено уголовное дело. Предположительно, 51-летний мужчина раньше работал в МВД.
…и известный артист
26 января правоохранители при обыске нашли горшки с коноплей дома у известного актера. Как узнал «Башинформ», 38-летний уфимец выращивал растения, похожие на коннабис, на своей даче, затем подготавливал для употребления. Составлен административный протокол. Подозреваемый работал на одном из телеканалов Уфы, является актером театра и шоуменом.
Простились с Героем, допвыплаты добровольцам и отпуска
В Башкирии добровольцам батальонов имени Шаймуратова, Доставалова и Салавата Юлаева, участвующим в СВО, каждые полгода будут выплачивать по 200 тыс. рублей. Такой указ 23 января подписал Глава РБ.
Утром 26 января в республику в отпуск прибыли 22 военнослужащих батальонов имени Доставалова и Шаймуратова. Это первая такая организованная группа бойцов-отпускников. Сразу после приезда они посетили Советскую площадь Уфы, где возложили цветы к памятнику генералу Минигали Шаймуратову. Между тем у духовных наставников башбатальонов отца Виктора и Хамзы-хазрата отпуск закончился и они возвращаются на передовую. С ними и с находящимися в отпуске бойцами встретился Радий Хабиров. Обсуждались вопросы поддержки военнослужащих и их семей. «Все объединились общими стремлениями, живут этим», – сказал на встрече Хабиров. Таких мер в республике принято 33. В этом году на соцподдержку семей участников СВО направят 1,5 млрд рублей, узнал «Башинформ».
Уже 28 января мобилизованные республики отбыли после отпуска на передовую.
Ранее, 23 января в селе Раевский Альшеевского района простились с погибшим на СВО Героем России старшиной Алмазом Сафиным. 14 января этого года его героические действия не допустили прорыва превосходящих подразделений противника. «Всегда очень тяжело хоронить лучших сынов Башкортостана. Таким был и таким останется Алмаз Сафин», - сказал на траурной церемонии Радий Хабиров. Также в Раевском он встретился с родителями троих погибших в зоне СВО воинов из Башкирии. Родителям погибших ребят Глава предложил пройти курс лечения в кардиодиспансере.
Руководителя райотдела миграции задержали за взятку
В Башкирии следователи предъявили обвинение в получении взятки врио начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Кармаскалинскому району. Как выявили сотрудники УФСБ, с 2018 по 2020 год обвиняемая получила от своего знакомого, оказывающего услуги иностранцам по постановке на миграционный учет, взятку в 110 тысяч рублей за фиктивную регистрацию 39 иностранцев в жилых помещениях района. Сейчас проверяют ее причастность к другим таким преступлениям.
«Северные амуры» в Москве
29 января в Москве в Центральном доме кино состоялся предпремьерный показ мультфильма «Северные амуры», созданного уфимской студией «Муха» совместно с киностудией «Башкортостан» при поддержке Главы Башкирии. Ранее Радий Хабиров сообщил в соцсетях, что получился отличный мультфильм: «Яркий, красивый. А кроме того – еще и очень актуальный. Он напоминает о подвигах наших легендарных предков, которые участвовали в русско-шведской войне, били Наполеона». Именно французы прозвали башкирских конников, вооружённых луками и стрелами, «северными амурами», сравнив их с древнеримским божеством за мастерское владение луком.
Премьера в Уфе состоится в мае, после чего впервые полнометражный мультфильм, созданный в Башкортостане, выйдет в широкий российский прокат, узнал корреспондент «Башинформа». «Мы хотим, чтобы эта лента стала настоящим культурным событием нашей страны», — подчеркнул Радий Хабиров 26 января на встрече с гендиректором киносети «КАРО» Алексеем Рязанцевым.
Сотрудник салона сотовой связи продавал сведения об абонентах
В Башкирии осудили бывшего сотрудника телекоммуникационной компании. По данным УФСБ, 25-летний житель Сибая Вадим Х. в 2021 году, являясь специалистом офиса ПАО «Вымпелком» в Сибае, предоставлял третьим лицам за деньги сведения об абонентах мобильной связи и детализацию их телефонных соединений без их ведома. За это суд назначил ему 2,5 года лишения свободы условно.
Тем временем мобильного оператора суд оштрафовал на 50 тысяч рублей за отсутствие защиты клиентов от телефонных мошенников. Год назад злоумышленник позвонил на мобильный жителя Буздякского района из-за рубежа и похитил с его счета 80 тыс. руб.
Снова ковид-рост, определили зоны ответственности больниц
По данным минздрава РБ, к началу прошлой недели заболеваемость коронавирусом в республике снизилась на 42%. Однако к концу недели суточный прирост зараженных резко вырос - с 65 случаев до 96. Также увеличилось число умерших от инфекции – за 7 дней скончались 10 пациентов, это в два раза больше, чем неделей ранее. Госпитализированы 155 человек. Амбулаторно лечатся еще 1265 зараженных.
Между тем в Башкирии определили зоны ответственности больниц по оказанию скорой медпомощи. Согласно приказу главы минздрава РБ, регион поделен на 10 зон. В итоге ответственность за оказание скорой помощи по республике ляжет на горбольницы Сибая, Нефтекамска, Кумертау, Октябрьского, Стерлитамака, Межгорья и центра медицины катастроф Уфы, а также ЦРБ Месягутовского, Белорецкого и Бирского районов, узнал «Башинформ».