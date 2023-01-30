В Башкирии установили новый рекорд, допвыплаты бойцам, где самые опасные дороги. Важное

Радий Хабиров установил выплаты добровольцам и рассказал о новом башкирском мультфильме; в Уфе отец с сыном распространяли наркотики, а известный артист выращивал коноплю; в Башкирии определили зоны ответственности больниц. Все важные новости минувшей недели - в одном материале «Башинформа».

Больше, чем при советской власти

По итогам 2022 года в Башкирии установлен новый рекорд - впервые в истории ввели 3 млн 62 тысячи кв. метров жилья. Это на 5,4 процента больше, чем в 2021-м - тогда построили рекордные 2,9 «квадратов». Как узнал «Башинформ», из введенных 3,06 млн кв. метров жилья почти 2 млн приходится на индивидуальных застройщиков. И эту ситуацию нужно «перевернуть», считает депутат Госдумы Павел Качкаев, «60% должно занимать строительство многоквартирных жилых домов, а 40% — ИЖС». Депутат также сообщил «Башинформу», что нынешний жилищный рекорд - даже выше достижений строительной сферы в период СССР.

Где смертельно опасные дороги

Башкирия находится на 8-м месте в стране по количеству аварий, а по количеству погибших в них – на пятом месте. Об этом 26 января журналистам сообщил глава госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов, подводя итоги работы ведомства в 2022 году. В прошлом году в регионе произошло 3,4 тыс. ДТП, в которых погибли 409 человек, в том числе 14 детей, и более 4 тыс. человек получили травмы. Больше всего погибших зафиксировано на автодорогах Уфа – Бирск – Янаул - 20 смертельных случаев, Уфа – Чишмы – Киргиз-Мияки – 13 смертей, Бирск – Тастуба - Сатка - 12. При этом число погибших на федеральных дорогах сократилось на 48%. «Противоположная тенденция наблюдается на дорогах регионального и межмуниципального значения», - сообщил Севастьянов. По его словам, сопутствующей причиной совершения 1359 аварий стало неудовлетворительное состояние улиц и дорог, из-за этого погибли 168 человек.

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