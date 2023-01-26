В Башкирии оштрафован мобильный оператор за отсутствие защиты от телефонных мошенников

Прокуратура Башкирии оштрафовала одного из операторов сотовой связи на 50 тысяч рублей за отсутствие защитной блокировки от звонков телефонных мошенников. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

Известно, что в феврале 2022 года злоумышленник позвонил на мобильный телефон жителя Буздякского района с территории иностранного государства при помощи технологии подмены номеров. Представившись полицейским, он дистанционно сумел похитить со счета потерпевшего 80 тыс. руб.

«Вопреки требованиям законодательства оператор сотовой связи не препятствовал осуществлению входящего телефонного соединения с сети иностранного оператора и не прекратил оказание услуг. По данному факту также возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ», — отметили в прокуратуре Башкирии.