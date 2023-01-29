В Башкирии два пациента скончались за сутки от коронавируса

В Башкирии за минувшие сутки зарегистрировано два случая смерти от коронавирусной инфекции, сообщает министерство здравоохранения республики.

Количество заболевших COVID-19 за последние 24 часа возросло. Их число составило 96. Вчера коронавирус был выявлен у 89 человек, сообщало информагентство «Башинформ».

В настоящее время стационарное лечение от COVID-19 проходят 155 пациентов, из которых 103 человека пожилого возраста. В тяжёлом состоянии находятся семь больных. Амбулаторно лечатся 1 265 человек, в том числе 418 пожилых граждан.

За сутки с выздоровлением от коронавируса выписались 58 человек.