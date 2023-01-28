За сутки в Башкирии не зафиксировано случаев смерти от коронавируса

В Башкирии за минувшие сутки не зарегистрировано новых случаев смерти от коронавирусной инфекции, сообщает минздрав региона. При этом в последние 24 часа COVID-19 выявлен у 89 человек.

На данный момент в больницах лечатся 167 пациентов, большинство из которых — в возрасте 60 лет и старше. В тяжелом состоянии находятся 8 жителей, а один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Дома с диагнозом коронавируса наблюдаются 1227 человек. Всего же из медучреждений региона выписано 340 430 больных. Жертвами штаммов ковида с начала пандемии стали почти 6 тыс. жителей.