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Вчера, 18:29

Миллиардные штрафы, опасные дороги и смертельные ДТП: руководитель ГИБДД Башкирии подвел итоги года

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

В Уфе 26 января на встрече с журналистами глава региональной госавтоинспекции Владимир Севастьянов подвел итоги работы ведомства в 2022 году.

«В целом в 2022 году нам удалось не допустить резкого обострения ситуации с аварийностью и сохранить тенденцию к сокращению числа зарегистрированных ДТП по ряду позиций, в том числе совершенных в состоянии опьянения. Но, несмотря на принимаемые меры, уровень аварийности остается высоким. Каждое восьмое ДТП зарегистрировано со смертельным исходом. По количеству аварий Башкирия находится на 8 месте среди всех субъектов РФ, а по количеству погибших – на пятом месте», - сообщил главный госавтоинспектор РБ.

В прошлом году на территории республики зафиксировано снижение количества ДТП на 11% (2 441), числа погибших - на 15% (409) и раненых в них людей - на 11,1% (4 221).

ДОРОГИ

«Более безопасными стали федеральные дороги. Благодаря совместным усилиям заинтересованных служб, а также при поддержке Главы РБ Радия Хабирова, число погибших на федеральных дорогах сократилось более чем на 48%. На федеральных дорогах из всего количества погибших приходится 15% смертельных случаев. Противоположная тенденция наблюдается на дорогах регионального и межмуниципального значения, где зафиксировано 54% погибших от общего числа по региону», - сообщил глава ведомства.

По его словам, наибольшее число участников дорожного движения погибло на автодорогах Уфа – Бирск – Янаул (20 смертельных случаев), Уфа – Чишмы – Киргиз-Мияки (13), Бирск – Тастуба-Сатка (12). Количество погибших в ДТП увеличилось в 20 муниципалитетах, особенно в Благоварском, Янаульском, Мишкинском, Чекмагушевском, Кугарчинском и Ишимбайском районах.

Основными видами ДТП традиционно являются столкновения машин – 1 554 ДТП (45,2% от всех аварий), наезды на пешеходов – 1013, опрокидывания – 141 и наезды на препятствия – 134.

«Сопутствующей причиной совершения 1359 аварий стало неудовлетворительное состояние улиц и дорог, в итоге из-за этого погибли 168 и получили ранения 1719 человек. Значительный рост таких аварий произошел в Благоварском, Илишевском, Белокатайском, Куюргазинском, Благовещенском, Чекмагушевском, Дюртюлинском, Чишминском, Учалинском районах», - подчеркнул руководитель госавтоинспекции РБ.

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

ДЕТИ

По детскому травматизму наблюдается снижение, если сравнивать с 2021 годом, но, несмотря на это, его уровень остается высоким. Каждое восьмое ДТП произошло с участием несовершеннолетних. В 2022 году погибли 14 детей, из которых шестеро были пассажирами, трое – пешеходами, трое – водителями механических транспортных средств и двое – велосипедистами.

ПЕШЕХОДЫ

Владимир Севастьянов подчеркнул, что по ДТП с участием пешеходов складывается сложная обстановка в регионе.

«В прошлом году наблюдалось увеличение числа погибших при наездах на пешеходов - в 1012 авариях погибли 99 человек и 944 получили травмы. По собственной неосторожности пешеходов совершено 323 ДТП или 31,9% от всех аварий. Наибольший рост погибших отмечен в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Ишимбае, а также в Бакалинском, Баймакском, Чишминском и Янаульском районах», - сказал спикер.

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

НЕТРЕЗВЫЕ ВОДИТЕЛИ

Снижены показатели аварийности с участием водителей в состоянии опьянения. В 326 (-16,2%) ДТП погибли 90 (-9,1%) человек и 397 (-21,5%) получили травмы, добавил Владимир Севастьянов.

По его словам, было выявлено более 13 тысяч водителей в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медосвидетельствования.

ШТРАФЫ

В прошлом году сотрудники ГИБДД возбудили более 5,7 млн дел об административных правонарушениях в части обеспечения безопасности дорожного движения.

«Наложено штрафов на сумму порядка 3 млрд 725 млн рублей, из них взыскано 2 млрд 361 млн рублей, из которых 1 млрд 294 млн с учетом 50% скидки. С помощью комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД вынесено 5 млн 105 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях», — подытожил глава ГИБДД РБ.

Пресс-конференция завершилась церемонией награждения редакций СМИ, которые освещают работу госавтоинспекции республики. Благодарственные письма вручили главному редактору ИА «Башинформ» Руслану Шарафутдинову и специальному корреспонденту информагентства Ксении Калининой.

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Автор:Ксения Калинина
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