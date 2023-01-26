Миллиардные штрафы, опасные дороги и смертельные ДТП: руководитель ГИБДД Башкирии подвел итоги года

В Уфе 26 января на встрече с журналистами глава региональной госавтоинспекции Владимир Севастьянов подвел итоги работы ведомства в 2022 году.

«В целом в 2022 году нам удалось не допустить резкого обострения ситуации с аварийностью и сохранить тенденцию к сокращению числа зарегистрированных ДТП по ряду позиций, в том числе совершенных в состоянии опьянения. Но, несмотря на принимаемые меры, уровень аварийности остается высоким. Каждое восьмое ДТП зарегистрировано со смертельным исходом. По количеству аварий Башкирия находится на 8 месте среди всех субъектов РФ, а по количеству погибших – на пятом месте», - сообщил главный госавтоинспектор РБ.

В прошлом году на территории республики зафиксировано снижение количества ДТП на 11% (2 441), числа погибших - на 15% (409) и раненых в них людей - на 11,1% (4 221).

ДОРОГИ

«Более безопасными стали федеральные дороги. Благодаря совместным усилиям заинтересованных служб, а также при поддержке Главы РБ Радия Хабирова, число погибших на федеральных дорогах сократилось более чем на 48%. На федеральных дорогах из всего количества погибших приходится 15% смертельных случаев. Противоположная тенденция наблюдается на дорогах регионального и межмуниципального значения, где зафиксировано 54% погибших от общего числа по региону», - сообщил глава ведомства.

По его словам, наибольшее число участников дорожного движения погибло на автодорогах Уфа – Бирск – Янаул (20 смертельных случаев), Уфа – Чишмы – Киргиз-Мияки (13), Бирск – Тастуба-Сатка (12). Количество погибших в ДТП увеличилось в 20 муниципалитетах, особенно в Благоварском, Янаульском, Мишкинском, Чекмагушевском, Кугарчинском и Ишимбайском районах.

Основными видами ДТП традиционно являются столкновения машин – 1 554 ДТП (45,2% от всех аварий), наезды на пешеходов – 1013, опрокидывания – 141 и наезды на препятствия – 134.

«Сопутствующей причиной совершения 1359 аварий стало неудовлетворительное состояние улиц и дорог, в итоге из-за этого погибли 168 и получили ранения 1719 человек. Значительный рост таких аварий произошел в Благоварском, Илишевском, Белокатайском, Куюргазинском, Благовещенском, Чекмагушевском, Дюртюлинском, Чишминском, Учалинском районах», - подчеркнул руководитель госавтоинспекции РБ.