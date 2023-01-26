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Вчера, 15:02

За дорожной обстановкой в Башкирии следят более 1800 сотрудников ДПС

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Уфе 26 января на встрече с журналистами главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов рассказал, есть ли в ведомстве нехватка кадров.

«В плане дополнительных сил, мы этот вопрос не решаем. Есть федеральный центр, который ставит определенные задачи. На сегодняшний день работают 1867 сотрудников дорожно-патрульной службы. Это количество несколько лет держится неизменным. Эффект присутствия наших сотрудников на дорогах никто не отменял. У нас же доказано, что в дни рейдов состояние аварийности снижается. Но работать в 100-процентном режиме практически невозможно, есть еще внутренние вопросы, и выходные дни», - сказал руководитель ведомства.

Госавтоинспекция заблаговременно информирует о грядущих рейдах, даже, зачастую, с указанием района и участка дороги, где будет находиться сотрудник ДПС.

«В предупреждении о рейдах и весь смысл. Одно дело – одного участника поймать, другое дело тысяча участников дорожного движения будет знать, что в этот день там лучше не ехать, или вообще не садиться за руль. Ту массу транспортных средств и участников дорожного движения, которые собираются нарушать, их надо останавливать, и чем больше, тем лучше. Рейды будут продолжаться - это святое!» - подчеркнул Владимир Севастьянов.

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Автор:Ксения Калинина
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