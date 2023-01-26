Глава ГИБДД Башкирии прокомментировал ситуацию с 10-балльными пробками в Уфе

В Уфе в эту зиму очень часто «Яндекс. Карты» и «2ГИС» фиксируют пробки в 9-10 баллов. 26 января на встрече с журналистами глава республиканской госавтоинспекции Владимир Севастьянов прокомментировал сложившуюся дорожную ситуацию.

«Объясню это одним предположением. В Уфе был аномальный снегопад, он был недолгим, но успело выпасть большое количество осадков в виде снега. В результате те улицы, которые помогают нам разгружать основные артерии нашего города, все же на сегодняшний день остаются неготовыми для того, чтобы спокойно функционировать. По нашей инициативе создан график уборки улиц от снега с привлечением сотрудников ДПС, администрации города, службы эвакуации: в ночь закрываем отдельные участки дорог, которые нас беспокоят, и занимаемся очисткой снега. Оставленные вдоль дорог машины перемещаем с помощью эвакуаторов. До начала работ предупреждаем граждан, в том числе через СМИ, что будет производиться очистка дорог от снега», — пояснил руководитель ведомства.

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