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Вчера, 14:26

Владимир Севастьянов: «На дорогах Башкирии скоростной режим установлен правильно»

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов 26 января на пресс-конференции ответил на вопрос «Башинформа», касающийся скоростного режима в республике: должен ли он изменяться в сторону увеличения или уменьшения в связи с улучшением качества дорог.

«Мы же понимаем, с улучшением проезжей части увеличивается и скорость. При этом увеличивается тяжесть последствий при ДТП. Сейчас на наших дорогах установлена максимально безопасная скорость. И, согласно ПДД, за городом это одна скорость, на трассах другая. В пользу уменьшения или увеличения – каждый вопрос рассматривается отдельно. Считаю, на наших дорогах скоростной режим установлен правильно», - заявил глава ГИБДД по РБ.

Что касается «рваного» скоростного режима, когда на разных небольших участках трассы устанавливается разный скоростной режим (100 – 80 - 60 – 40 км/ч) и водитель не успевает среагировать, Владимир Севастьянов подчеркнул, что проводятся ревизии таких дорог, этот вопрос на контроле.

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Автор:Ксения Калинина
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