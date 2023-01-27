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Вчера, 17:45

В МВД по Башкирии сообщили подробности задержания отца и сына, подозреваемых в сбыте наркотиков

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ

В Уфе полиция задержала подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств. По предварительным данным, отец и сын занимались распространением наркотиков на территории Башкортостана.

Стражи порядка установили предполагаемого закладчика наркотиков. Совместно с инспекторами ДПС они остановили машину, в которой находились 19-летний и 51-летний местные жители. Отец был за рулем, а сын — на заднем сиденье. В ходе личного досмотра у пассажира изъяли более 20 пакетиков с порошкообразным веществом, а в машине нашли еще 20 свертков. Общая масса изъятого превысила 150 граммов. В дальнейшем исследование в экспертно-криминалистическом центре МВД республики показало, что в упаковках находится мефедрон.

Предварительно выяснилось, что к сбыту наркотиков может быть причастен и отец семейства. Он рассказал, что у них есть гараж в городе. При осмотре данного помещения полицейские обнаружили еще более 140 свертков с мефедроном массой свыше 600 граммов. Также на месте были изъяты оборудование для фасовки наркотических веществ и множество полимерных пакетов.

«По предварительным данным, двое жителей Уфы совместно занимались распространением наркотических средств на территории республики. Для этого они использовали личную машину и сотовые телефоны. Нелегальный бизнес не принес ни счастья, ни денег. Теперь отец и сын находятся под стражей. По факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Полиция продолжает проверку задержанных на причастность к аналогичным преступлениям», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.

По неподтвержденным официально данным, 51-летний мужчина ранее работал в органах внутренних дел.

Автор:Дарья Субботина
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