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Вчера, 18:00

Духовные наставники башкирских батальонов возвращаются на передовую

телеграм-канал Радия Хабирова
Фото:телеграм-канал Радия Хабирова

У духовных наставников башкирских батальонов отца Виктора и Хамзы-хазрата заканчивается отпуск. В ближайшие дни они вновь отправятся в зону СВО, поддерживать моральный дух бойцов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Наши дорогие Хамза-хазрат и отец Виктор после краткосрочного отпуска вновь отправляются на передовую. Пусть Всевышний бережёт их и всех наших воинов!» - написал руководитель региона.

Как ранее сообщал «Башинформ», священнослужители уехали в зону проведения спецоперации осенью 2022 года. В конце декабря они вернулись в Башкирию на небольшой отдых. Пользуясь случаем, «Башинформ» взял у отца Виктора и Хамзы-хазрата эксклюзивные интервью.   

Автор:Ляйсан Закирова
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