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24 Января , 11:44

В Башкирии осудили бывшего сотрудника телекоммуникационной компании за продажу сведений об абонентах

УФСБ по РБ
Фото:УФСБ по РБ

Сотрудники УФСБ России по Башкирии выявили и пресекли преступную деятельность 25-летнего жителя Сибая Вадима Х., использовавшего свое служебное положение для неправомерного доступа к компьютерной информации и нарушения тайны телефонных переговоров.

«Установлено, что в 2021 году, являясь специалистом офиса продаж и обслуживания ПАО „Вымпелком“ в Сибае, работник предоставлял третьим лицам за деньги сведения об абонентах мобильной связи и детализацию их телефонных соединений. В связи с подтверждением фактов неправомерного копирования сведений о соединениях клиентов компании без их ведома, трудовой договор с ним был расторгнут», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе УФСБ по РБ.

В ходе судебного заседания бывший сотрудник сотовой компании раскаялся и полностью признал свою вину.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» и ч. 2 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации», и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно. Приговор суда вступил в законную силу.

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