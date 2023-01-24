В Башкирии суд вынес приговор водителю микроавтобуса по факту ДТП с шестью погибшими пассажирами

Благоварский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

По данным пресс-службы регионального следственного управления, 25 июля прошлого года водитель микроавтобуса Ford Transit вез пассажиров по маршруту Уфа — Языково. Двигаясь с превышением максимально разрешенной скорости движения на 1412 км автодороги М-5 «Урал» в направлении Уфы, не обеспечив безопасную дистанцию с находящимся впереди транспортом, столкнулся с движущимся в попутном направлении по крайней правой полосе «КамАЗом». В ДТП шесть пассажиров микроавтобуса погибли, еще одному был причинен тяжкий вред здоровью. В момент аварии в автобусе находились 24 человека, при допустимом количестве 19, пропорционально наличию посадочных мест, кроме того, не все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.

«Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Подробности о трагической аварии читайте в материале «Башинформа» — «Ехали на работу и домой из гостей: стали известны подробности гибели шести человек в ДТП в Башкирии».