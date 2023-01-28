Башкирия в 2022 году достигла рекордных показателей ввода жилья, которые составили 3 миллиона 62 тысячи квадратных метров. Общий объем увеличился на 105,4% по сравнению с высокими результатами 2021-го.

Заместитель председателя комитета Госдумы России по жилищной политике и ЖКХ, депутат ГД РФ от республики Павел Качкаев сообщил «Башинформу», что это даже выше достижений строительной сферы в период СССР.

«Башкирия на протяжении последних нескольких лет ежегодно показывает стабильный и устойчивый рост ввода жилья, что характерно в целом для всей страны. Всего по данным министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина было сдано почти 102 млн кв. метров жилья — это гораздо выше, чем в лучшие годы правления советской власти. Несмотря на трудности из-за пандемии и нарушений логистических цепочек в связи с санкциями, на мой взгляд, в целом строительная отрасль сработала довольно-таки стабильно и быстро приспособилась к новым реалиям. За последние два года принято большое количество законопроектов, сокративших время рассмотрения проектов застройки, проведения публичных слушаний, оптимизировавших процесс согласования генпланов, снизивших бюрократические препонов для получения земли под строительство. Многие вещи, влиявшие на соблюдение сроков, были уточнены и продолжают уточняться. И, конечно, нельзя не отметить тот объем средств по федеральным программам, которые выделяются на коммунальную сферу — модернизация инженерной инфраструктуры позволит иметь те объемы ресурсов, необходимых для строящегося жилья. Сегодня важно не потерять этот темп, наращивать объемы», — прокомментировал Павел Качкаев.

Как добавил спикер, сейчас в Башкирии порядка 60% приходится на индивидуальное жилищное строительство, и перед правительством стоит важная задача изменить ситуацию.

«Насколько мне известно, сегодня из 3 млн больше 2-х — это "индивидуалка». В соответствии с нацпроектом данную ситуацию нужно «перевернуть», т. е. 60% должно занимать строительство многоквартирных жилых домов, а 40% — наоборот, ИЖС. Над этим сегодня работает и правительство, и профильные министерства, и депутатский корпус. Важно выдерживать цифры, ведь за год жилье не построишь, это длительный процесс, поэтому портфель заказов минстроя должен быть достаточно весомым и идти с опережением как минимум на год», — подчеркнул Павел Качкаев.