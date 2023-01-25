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Вчера, 10:31

Татьянин день: в Башкирии увеличилась численность студентов

Сегодня, 25 января, отмечается День российского студенчества.

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Численность студентов в Башкирии увеличилась за год на 3,5%, сообщили статистики республики со ссылкой данные министерства науки и высшего образования России.

В 2022/23 учебном году специалистов с высшим образованием готовят девять вузов: семь государственных и два негосударственных, а также 17 филиалов вузов.

«В них обучаются 99 тысяч студентов: в том числе в государственных вузах — 95,3 тысячи, в негосударственных — 3,7 тысячи человек. По сравнению с прошлым учебным годом численность студентов увеличилась в регионе на 3,5%», — подчеркнули в Башстате.

К началу 2022/2023 учебного года в государственные вузы Башкирии было принято 26,3 тысячи студентов. При этом конкурс при поступлении в высшие учебные заведения в составил в среднем шесть заявлений на одно место, на бюджетные места — восемь.

В рейтинге самых популярных специальностей по-прежнему остаются специальности экономического, юридического профиля, информационных технологий, энергетики.

«В студенческой среде обучаются 49,6% девушек и 50,4% юношей. Девушки преобладают на специальностях гуманитарной направленности: экономика, здравоохранение, педагогика, культура и искусство», — рассказали статистики.

В государственных вузах Башкирии получают образование в основном россияне (93,8%). Из стран ближнего зарубежья в текущем учебном году обучается 3171 человек, из них 1496 студентов — граждане Таджикистана, 530 — Казахстана,  506 — Узбекистана, 486 — Туркменистана, 123 — Киргизии, также 2755 студентов из других стран, преимущественно из стран Азии и Африки (1190 студентов из Египта, 915 – из Индии, 84 — Китая, 82 — Ирана, 68 — Ирака, 79 — Йемена, 39 — Колумбии, 26 — Вьетнама, 25 — Нигерии, 19 — Марокко и т. д.).

Подготовку специалистов со средним профессиональным образованием в республике осуществляют 88 государственных организаций. В них обучаются 105,2 тысячи студентов, из них по программам подготовки специалистов среднего звена —  79,7 тысячи студентов, по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих — 25,6 тысячи студентов.

В шести негосударственных образовательных организациях программу подготовки специалистов среднего звена осваивают 5,4 тысячи студентов.

«На начало 2022/2023 учебного года в ссузы региона было принято 32,7 тысячи студентов. Из них по программам подготовки специалистов среднего звена — 23,7 тысячи студентов, квалифицированных рабочих, служащих — 9,1 тысячи студентов. На одно место в среднем было подано 2,7 заявления», — резюмировали в Башстате.

Ранее артисты театров Башкирии и Ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова поделились с «Башинформом» историями из своей студенческой жизни.

Автор:Галина Бахшиева
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