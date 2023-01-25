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Вчера, 08:45

Спорили, пели, любили... Артисты башкирских театров вспомнили студенческие годы

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Сегодня в России отмечается Татьянин день, День студенчества. Беззаботная юность, учеба, поиски себя, споры, приключения, первый опыт работы… Артисты театров Башкирии и Ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова поделились с «Башинформом» историями из своей студенческой жизни.

Айгуль Шакирова, актриса Русского драматического театра, заслуженная артистка Башкортостана

Спорили об искусстве

— Эта история случилась у меня с однокурсницей Вероникой Ларкиной. Моя мама попросила отнести большую дыню-торпеду знакомой в Черниковку. Она была очень тяжелая. Мы куда-то не туда уехали, и нам пришлось долго идти пешком, держа сумку с дыней за две ручки. Пока мы шли, у нас зашел спор, что есть высокое искусство и невысокое, есть актеры, которые могут играть высокое, а какие-то не могут, кто-то понимает Серебряный век, а кто-то даже стихи читает — и не понимает. Я говорила, что искусство должно быть для всех, нет патрициев и плебеев, а Вероника говорила наоборот. И мы спорили и даже хотели разбежаться в разные стороны, но не могли, потому что у нас была дыня. Потом мы несколько дней не разговаривали. А когда у меня был день рождения, Вероника подарила мне вручную сшитую дыню, которая лежала в сумке, — в знак того, что эта дыня, несмотря на студенческие страсти, все равно заставила нас быть вместе и принять взгляды друг друга.

На фото из их студенческого спектакля «Тень» - Айгуль Шакирова и Вероника Ларкина
На фото из их студенческого спектакля «Тень» - Айгуль Шакирова и Вероника Ларкина

Илья Мясников, актер Русского драматического театра

Был старостой

- Я учился в Уфимском институте искусств и был самый младший на курсе. Раз в неделю у нас мастерство актера вела декан Татьяна Николаевна Хайбуллина, и организационные вопросы решались именно на ее уроке. А у нас не складывалось со старостой. Однажды я на минуточку отпросился с этого урока. Возвращаюсь обратно – Татьяна Николаевна сидит такая довольная, и все лукаво на меня смотрят и чего-то ждут. Я удивился и спрашиваю: что происходит? И Татьяна Николаевна таким медовым голоском говорит: «Илья, пока вас не было, мы решили выбрать старосту, и все проголосовали за вас». То есть меня не было, а они, паразиты, проголосовали, и меня, самого маленького, сделали старостой. Это было где-то на втором курсе или даже в конце первого, так до конца обучения я и продержался на этом посту.

Учили билеты по ночам

Довольно часто, когда у меня уезжали родители, я приглашал однокурсников к себе домой, и мы целую ночь учили билеты. Однажды мы готовились к экзамену по истории зарубежного театра. Человек 5-6 ко мне пришли, готовимся. А одна однокурсница пришла позже, чем все. Учим-учим, и вдруг из соседней комнаты раздается робкий голос: «Расскажите мне, пожалуйста, про комический мир Аристофана». А мы, поскольку дальше ушли, говорим: «Ой, ладно, давай потом», и учим-учим дальше. Она опять: «Расскажите мне про комический мир Аристофана». Мы снова проигнорировали ее и пошли дальше. Бедная Радмила 4 или 5 раз просила, так никто ей и не рассказал. Кончилось всё тем, что на экзамене ей попалась именно эта тема.

Илья Мясников
Илья Мясников
Илья Мясников

Ильсияр Газетдинова, актриса Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури, народная артистка Башкортостана

Вела правительственные концерты

— Я уже 51 год работаю в театре. Жизнь так быстро проходит, а студенческие годы вспоминаю, словно это было вчера. Мы поступили на театральное отделение Уфимского училища искусств в 1968 году, я приехала после 10 класса. Наш курс был довольно взрослым: кто-то пришел после армии, кто-то уже работал, даже был коммунистом. Поэтому на курсе у нас был порядок. Фардуна Касимовна только вернулась из Москвы, по танцу преподавала Тамара Шагитовна Худайбердина. Эти 4 года я словно летала. Мне мешало только не очень хорошее знание русского языка. Но благодаря тому, что я была очень активная, после школы всё умела делать, я быстро освоилась.

У меня были две косички. Как-то бегу, а из-за поворота вышел писатель Сагит Агиш и начал дергать меня за косички. Спрашивает: «Это у тебя правда свои?» Я говорю: да. «А чем моешь?» Катыком, отвечаю.

Я постоянно ходила в библиотеку имени Крупской и учила там стихи. Меня заметили и стали приглашать вести правительственные концерты. Мы даже ездили на Дни культуры Башкортостана в Москву. Меня, тогда всего лишь второкурсницу, взяли в качестве ведущей. В то время на сцене, как сейчас, нельзя было стоять с папочкой, тексты надо было знать наизусть. Режиссерами концертов были Габдулла Гилязев, Шамиль Кульбарисов. С тех пор 15 лет я вела правительственные концерты с Валерием Малюшиным из Русского театра, Леонардом Акмановым.

Когда училась на втором курсе, летом меня отправили на гастроли в Хайбуллинский район вместо актрисы Рамзии Хисамовой, у которой был маленький ребенок. Меня ввели в спектакль «Кәрлә йондоҙ» по Суфияну Поварисову. Сцены были маленькие, я еще не умела правильно двигаться на сцене, и у меня всё тело было в синяках. Все актеры были намного старше меня. После гастролей, увидев их отношения, я вернулась с твердым убеждением, что никогда не буду актрисой.

Сегодняшним студентам-театралам я посоветовала бы ценить каждый совет, каждое слово педагогов. Пусть почаще ходят в театр. Мы в свое время смотрели спектакли, даже сидя на полу.

Ильсияр Газетдинова
Ильсияр Газетдинова
Ильсияр Газетдинова

Руслан Хайсаров, актер Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури, заслуженный артист Башкортостана

Чуть не стал певцом

- Это были 2004-2005 года. Мы с однокурсником Гилюсом Мингазовым решили попробовать себя на эстраде. В то время это стало очень популярным, вышла команда «Йәш йөрәктәр» – Ильгиз Абдрахманов, Тимур Валитов, Зульхиза Ильбакова. Параллельно с нами учился эстрадный курс, Галия Сер, Эльмир Абубакиров. Мы тоже себя решили попробовать в эстраде, сочинили пару песен, сделали аранжировки у Ильшата Фахретдинова. Назвались группой «Дингеҙ», стали выступать в «Огнях Уфы», у памятника Салавату Юлаеву, на башкирских дискотеках «Кустэнэс». Завоевали популярность среди молодых девчонок. У наших преподавателей Фардуны Касимовны и Риммы Талгатовны мнения разделились на противоположные. Фардуна Касимовна поддерживала нашу идею, считала, что это нужно, хорошо, а Римма Талгатовна была категорически против, считала, что настоящий актер не должен тратить свою энергию на эстраду, песни. После долгого разговора она мне вправила мозги, объяснила, что эстрада не связана с театром и не нужно туда лезть. А если хочешь петь – то пой, но как поющие актеры театра и кино. Дала послушать пару треков, как надо петь актеру, – например, как Андрей Миронов или как Николай Караченцов в спектакле «Юнона и Авось». После этого я забросил идею с песнями и занимаюсь только актерской работой.

Руслан Хайсаров
Руслан Хайсаров
Руслан Хайсаров

Валерия Исаева, прима балетной труппы Башкирского театра оперы и балета, народная артистка Башкортостана

Занимались с 7 утра

- В годы учебы в Башкирском хореографическом училище (колледже), особенно когда я в 4-8 классах попала к Людмиле Васильевне Шапкиной, у меня было очень много работы, с 14 лет. Студенческое время было для меня очень насыщенным и тяжелым. Это был самый строгий класс в училище, мы начинали работу где-то около 7 утра, и было действительно тяжело. Плюс практика, спектакли в театре, училищные постановки. В то же время было очень интересно, хотя тогда особо и не осознавалось, но именно это время заложило крепкую основу для будущей работы. Всё, что я делаю сейчас, я делаю, опираясь на знания, полученные в то время, на тот опыт. В то время еще не понимаешь, насколько это важно.

Ярким и приятным воспоминанием о годах учебы осталась поездка в Англию со спектаклем «Белоснежка». Не помню, месяца полтора или два, но это было очень интересно и запомнилось ярким, веселым, интересным приключением на всю жизнь. 

Валерия Исаева
Валерия Исаева
Валерия Исаева

Айбулат Багаутдинов, солист Ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова, заслуженный артист Башкортостана, лауреат республиканской премии имени Шайхзады Бабича

Креативно опаздывал

- Я учился в 2005-2008 годах в Башкирском республиканском техникуме культуры в Стерлитамаке. В то время у нас классический танец всегда ставили первой парой. И так получалось, что я все время опаздывал, не специально, но так получалось. Педагог Аниса Фарвазовна Сафиуллина каждый раз спрашивала причину моего опоздания, а я же не мог каждый раз говорить, что проспал, приходилось придумывать отмазки. И так выходило, что каждый раз у меня была новая причина. Она все время с улыбкой выслушивала мои истории, а у меня то кран прорвало, то бабушку через дорогу провожал. И она всегда мне говорила: «Я понимаю, что ты выдумываешь каждый раз, но я буду впускать тебя на урок, если каждый раз будет новая история и ни одна из них не повторится». К счастью, моей фантазии хватило, чтобы ни разу не повториться, а потом на старших курсах я уже перестал опаздывать.

На самом деле студенческие годы у меня, как и у многих, самые веселые, столько таких историй можно вспомнить. Как я ставил однокурсникам «современку», и они потом еще долго вспоминали «айбулатовский стиль» танца.

В техникуме у меня произошла и судьбоносная встреча. На первом курсе я случайно попал на репетицию новогоднего спектакля в актовый зал. Засмотрелся на то, как репетируют студенты других специальностей. По сюжету в какой-то момент из мешка Деда Мороза выпрыгивает персонаж Конфетка, это была девочка со смешной прической и в гриме. Оказалось, это студентка первого курса хорового отделения, позже она стала моей супругой.

Айбулат Багаутдинов
Айбулат Багаутдинов
Айбулат Багаутдинов

Айсылу Гайнетдинова, репетитор женского состава Ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова, народная артистка Башкортостана

В Англии впервые попробовала колу и бургеры

- В 1992 году я, будучи студенткой первого курса Башкирского хореографического училища, впервые выехала за границу, в Англию. Наша концертная программа состояла из двух отделений, это были классические номера (отрывки из вариаций, па-де-де) и народные номера постановки Мунтяна и Гаскарова. Я училась на классическом отделении, и поэтому работала обе программы. Но во время подготовки к поездке я буквально влюбилась в народный танец, с которым уже связала свою профессию и жизнь.

Первая поездка в Англию в совсем еще юном возрасте мне запомнилась на всю жизнь. Мы жили в необычайно красивом месте – во Дворце Елизаветы II, древнем замке со своими тайнами. В Англии я впервые в жизни попробовала колу, бургеры, впервые в жизни увидела темнокожих людей, до этого видела только по телевизору, мне казалось, что я нахожусь на другой планете. Другая речь, другая культура.

Благодаря моим дорогим педагогам по классическому танцу Куватовой Леоноре Сафыевне, по народно-сценическому танцу Изгиной Розе Гатаевне и потом, работая в ансамбле, репетитору Абсаттаровой Гузель Рашидовне, я очень многое впитала и приняла для себя, очень им благодарна за вклад.

в центре - Айсылу Гайнетдинова
в центре - Айсылу Гайнетдинова

Назгуль Исанбаева, актриса Салаватского башкирского драматического театра, заслуженная артистка Башкортостана

Получила подарок от Муртазы Рахимова

- Студенческие годы – это, наверное, самое прекрасное время. Ты находишь новых друзей, строишь планы. Мы вместе с супругом, заслуженным артистом Башкортостана Ишбулатом Исанбаевым, учились на одном курсе. Мы были очень дружные, озорные, красивые! Руководителем нашего курса был великолепный педагог Габдулла Габдрахманович Гилязев, нашими любимыми учителями – Рафиль агай Набиуллин, Земфира Хусаинова, Ахтям Абушахманов, Гюлли Мубарякова.

Помню, как нас, студентов театрального факультета, часто приглашали на телевидение, мы снимались в клипах знаменитых артистов в массовых сценах. А самым ярким событием для нас с Ишбулатом стало участие в первом Всемирном курултае башкир. Прошли отборочный конкурс, нам сшили красивые башкирские костюмы, мне сделали красивую причёску и мы с большой ответственностью встречали гостей из других стран. Тогда я первый раз вблизи увидела нашего президента Республики Башкортостан Муртазу Губайдулловича Рахимова. После этих мероприятий нас пригласили, вручили благодарственные письма и ценный подарок – наручные часы. Но мне они были большеваты, и я их подарила папе. Он так радовался, а я радовалась вдвойне.

Хочу поздравить всех студентов с Днём студента! Желаю всем удачи, терпения, трудолюбия, чтобы вы смогли себя реализовать в дальнейшей жизни! Цените свои прекрасные студенческие годы!

Назгуль и Ишбулат Исанбаевы
Назгуль и Ишбулат Исанбаевы
Назгуль и Ишбулат Исанбаевы
Автор:Лейла Аралбаева
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