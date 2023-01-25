Спорили, пели, любили... Артисты башкирских театров вспомнили студенческие годы

Сегодня в России отмечается Татьянин день, День студенчества. Беззаботная юность, учеба, поиски себя, споры, приключения, первый опыт работы… Артисты театров Башкирии и Ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова поделились с «Башинформом» историями из своей студенческой жизни.
Айгуль Шакирова, актриса Русского драматического театра, заслуженная артистка Башкортостана
Спорили об искусстве
— Эта история случилась у меня с однокурсницей Вероникой Ларкиной. Моя мама попросила отнести большую дыню-торпеду знакомой в Черниковку. Она была очень тяжелая. Мы куда-то не туда уехали, и нам пришлось долго идти пешком, держа сумку с дыней за две ручки. Пока мы шли, у нас зашел спор, что есть высокое искусство и невысокое, есть актеры, которые могут играть высокое, а какие-то не могут, кто-то понимает Серебряный век, а кто-то даже стихи читает — и не понимает. Я говорила, что искусство должно быть для всех, нет патрициев и плебеев, а Вероника говорила наоборот. И мы спорили и даже хотели разбежаться в разные стороны, но не могли, потому что у нас была дыня. Потом мы несколько дней не разговаривали. А когда у меня был день рождения, Вероника подарила мне вручную сшитую дыню, которая лежала в сумке, — в знак того, что эта дыня, несмотря на студенческие страсти, все равно заставила нас быть вместе и принять взгляды друг друга.
Илья Мясников, актер Русского драматического театра
Был старостой
- Я учился в Уфимском институте искусств и был самый младший на курсе. Раз в неделю у нас мастерство актера вела декан Татьяна Николаевна Хайбуллина, и организационные вопросы решались именно на ее уроке. А у нас не складывалось со старостой. Однажды я на минуточку отпросился с этого урока. Возвращаюсь обратно – Татьяна Николаевна сидит такая довольная, и все лукаво на меня смотрят и чего-то ждут. Я удивился и спрашиваю: что происходит? И Татьяна Николаевна таким медовым голоском говорит: «Илья, пока вас не было, мы решили выбрать старосту, и все проголосовали за вас». То есть меня не было, а они, паразиты, проголосовали, и меня, самого маленького, сделали старостой. Это было где-то на втором курсе или даже в конце первого, так до конца обучения я и продержался на этом посту.
Учили билеты по ночам
Довольно часто, когда у меня уезжали родители, я приглашал однокурсников к себе домой, и мы целую ночь учили билеты. Однажды мы готовились к экзамену по истории зарубежного театра. Человек 5-6 ко мне пришли, готовимся. А одна однокурсница пришла позже, чем все. Учим-учим, и вдруг из соседней комнаты раздается робкий голос: «Расскажите мне, пожалуйста, про комический мир Аристофана». А мы, поскольку дальше ушли, говорим: «Ой, ладно, давай потом», и учим-учим дальше. Она опять: «Расскажите мне про комический мир Аристофана». Мы снова проигнорировали ее и пошли дальше. Бедная Радмила 4 или 5 раз просила, так никто ей и не рассказал. Кончилось всё тем, что на экзамене ей попалась именно эта тема.
Ильсияр Газетдинова, актриса Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури, народная артистка Башкортостана
Вела правительственные концерты
— Я уже 51 год работаю в театре. Жизнь так быстро проходит, а студенческие годы вспоминаю, словно это было вчера. Мы поступили на театральное отделение Уфимского училища искусств в 1968 году, я приехала после 10 класса. Наш курс был довольно взрослым: кто-то пришел после армии, кто-то уже работал, даже был коммунистом. Поэтому на курсе у нас был порядок. Фардуна Касимовна только вернулась из Москвы, по танцу преподавала Тамара Шагитовна Худайбердина. Эти 4 года я словно летала. Мне мешало только не очень хорошее знание русского языка. Но благодаря тому, что я была очень активная, после школы всё умела делать, я быстро освоилась.
У меня были две косички. Как-то бегу, а из-за поворота вышел писатель Сагит Агиш и начал дергать меня за косички. Спрашивает: «Это у тебя правда свои?» Я говорю: да. «А чем моешь?» Катыком, отвечаю.
Я постоянно ходила в библиотеку имени Крупской и учила там стихи. Меня заметили и стали приглашать вести правительственные концерты. Мы даже ездили на Дни культуры Башкортостана в Москву. Меня, тогда всего лишь второкурсницу, взяли в качестве ведущей. В то время на сцене, как сейчас, нельзя было стоять с папочкой, тексты надо было знать наизусть. Режиссерами концертов были Габдулла Гилязев, Шамиль Кульбарисов. С тех пор 15 лет я вела правительственные концерты с Валерием Малюшиным из Русского театра, Леонардом Акмановым.
Когда училась на втором курсе, летом меня отправили на гастроли в Хайбуллинский район вместо актрисы Рамзии Хисамовой, у которой был маленький ребенок. Меня ввели в спектакль «Кәрлә йондоҙ» по Суфияну Поварисову. Сцены были маленькие, я еще не умела правильно двигаться на сцене, и у меня всё тело было в синяках. Все актеры были намного старше меня. После гастролей, увидев их отношения, я вернулась с твердым убеждением, что никогда не буду актрисой.
Сегодняшним студентам-театралам я посоветовала бы ценить каждый совет, каждое слово педагогов. Пусть почаще ходят в театр. Мы в свое время смотрели спектакли, даже сидя на полу.
Руслан Хайсаров, актер Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури, заслуженный артист Башкортостана
Чуть не стал певцом
- Это были 2004-2005 года. Мы с однокурсником Гилюсом Мингазовым решили попробовать себя на эстраде. В то время это стало очень популярным, вышла команда «Йәш йөрәктәр» – Ильгиз Абдрахманов, Тимур Валитов, Зульхиза Ильбакова. Параллельно с нами учился эстрадный курс, Галия Сер, Эльмир Абубакиров. Мы тоже себя решили попробовать в эстраде, сочинили пару песен, сделали аранжировки у Ильшата Фахретдинова. Назвались группой «Дингеҙ», стали выступать в «Огнях Уфы», у памятника Салавату Юлаеву, на башкирских дискотеках «Кустэнэс». Завоевали популярность среди молодых девчонок. У наших преподавателей Фардуны Касимовны и Риммы Талгатовны мнения разделились на противоположные. Фардуна Касимовна поддерживала нашу идею, считала, что это нужно, хорошо, а Римма Талгатовна была категорически против, считала, что настоящий актер не должен тратить свою энергию на эстраду, песни. После долгого разговора она мне вправила мозги, объяснила, что эстрада не связана с театром и не нужно туда лезть. А если хочешь петь – то пой, но как поющие актеры театра и кино. Дала послушать пару треков, как надо петь актеру, – например, как Андрей Миронов или как Николай Караченцов в спектакле «Юнона и Авось». После этого я забросил идею с песнями и занимаюсь только актерской работой.
Валерия Исаева, прима балетной труппы Башкирского театра оперы и балета, народная артистка Башкортостана
Занимались с 7 утра
- В годы учебы в Башкирском хореографическом училище (колледже), особенно когда я в 4-8 классах попала к Людмиле Васильевне Шапкиной, у меня было очень много работы, с 14 лет. Студенческое время было для меня очень насыщенным и тяжелым. Это был самый строгий класс в училище, мы начинали работу где-то около 7 утра, и было действительно тяжело. Плюс практика, спектакли в театре, училищные постановки. В то же время было очень интересно, хотя тогда особо и не осознавалось, но именно это время заложило крепкую основу для будущей работы. Всё, что я делаю сейчас, я делаю, опираясь на знания, полученные в то время, на тот опыт. В то время еще не понимаешь, насколько это важно.
Ярким и приятным воспоминанием о годах учебы осталась поездка в Англию со спектаклем «Белоснежка». Не помню, месяца полтора или два, но это было очень интересно и запомнилось ярким, веселым, интересным приключением на всю жизнь.
Айбулат Багаутдинов, солист Ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова, заслуженный артист Башкортостана, лауреат республиканской премии имени Шайхзады Бабича
Креативно опаздывал
- Я учился в 2005-2008 годах в Башкирском республиканском техникуме культуры в Стерлитамаке. В то время у нас классический танец всегда ставили первой парой. И так получалось, что я все время опаздывал, не специально, но так получалось. Педагог Аниса Фарвазовна Сафиуллина каждый раз спрашивала причину моего опоздания, а я же не мог каждый раз говорить, что проспал, приходилось придумывать отмазки. И так выходило, что каждый раз у меня была новая причина. Она все время с улыбкой выслушивала мои истории, а у меня то кран прорвало, то бабушку через дорогу провожал. И она всегда мне говорила: «Я понимаю, что ты выдумываешь каждый раз, но я буду впускать тебя на урок, если каждый раз будет новая история и ни одна из них не повторится». К счастью, моей фантазии хватило, чтобы ни разу не повториться, а потом на старших курсах я уже перестал опаздывать.
На самом деле студенческие годы у меня, как и у многих, самые веселые, столько таких историй можно вспомнить. Как я ставил однокурсникам «современку», и они потом еще долго вспоминали «айбулатовский стиль» танца.
В техникуме у меня произошла и судьбоносная встреча. На первом курсе я случайно попал на репетицию новогоднего спектакля в актовый зал. Засмотрелся на то, как репетируют студенты других специальностей. По сюжету в какой-то момент из мешка Деда Мороза выпрыгивает персонаж Конфетка, это была девочка со смешной прической и в гриме. Оказалось, это студентка первого курса хорового отделения, позже она стала моей супругой.
Айсылу Гайнетдинова, репетитор женского состава Ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова, народная артистка Башкортостана
В Англии впервые попробовала колу и бургеры
- В 1992 году я, будучи студенткой первого курса Башкирского хореографического училища, впервые выехала за границу, в Англию. Наша концертная программа состояла из двух отделений, это были классические номера (отрывки из вариаций, па-де-де) и народные номера постановки Мунтяна и Гаскарова. Я училась на классическом отделении, и поэтому работала обе программы. Но во время подготовки к поездке я буквально влюбилась в народный танец, с которым уже связала свою профессию и жизнь.
Первая поездка в Англию в совсем еще юном возрасте мне запомнилась на всю жизнь. Мы жили в необычайно красивом месте – во Дворце Елизаветы II, древнем замке со своими тайнами. В Англии я впервые в жизни попробовала колу, бургеры, впервые в жизни увидела темнокожих людей, до этого видела только по телевизору, мне казалось, что я нахожусь на другой планете. Другая речь, другая культура.
Благодаря моим дорогим педагогам по классическому танцу Куватовой Леоноре Сафыевне, по народно-сценическому танцу Изгиной Розе Гатаевне и потом, работая в ансамбле, репетитору Абсаттаровой Гузель Рашидовне, я очень многое впитала и приняла для себя, очень им благодарна за вклад.
Назгуль Исанбаева, актриса Салаватского башкирского драматического театра, заслуженная артистка Башкортостана
Получила подарок от Муртазы Рахимова
- Студенческие годы – это, наверное, самое прекрасное время. Ты находишь новых друзей, строишь планы. Мы вместе с супругом, заслуженным артистом Башкортостана Ишбулатом Исанбаевым, учились на одном курсе. Мы были очень дружные, озорные, красивые! Руководителем нашего курса был великолепный педагог Габдулла Габдрахманович Гилязев, нашими любимыми учителями – Рафиль агай Набиуллин, Земфира Хусаинова, Ахтям Абушахманов, Гюлли Мубарякова.
Помню, как нас, студентов театрального факультета, часто приглашали на телевидение, мы снимались в клипах знаменитых артистов в массовых сценах. А самым ярким событием для нас с Ишбулатом стало участие в первом Всемирном курултае башкир. Прошли отборочный конкурс, нам сшили красивые башкирские костюмы, мне сделали красивую причёску и мы с большой ответственностью встречали гостей из других стран. Тогда я первый раз вблизи увидела нашего президента Республики Башкортостан Муртазу Губайдулловича Рахимова. После этих мероприятий нас пригласили, вручили благодарственные письма и ценный подарок – наручные часы. Но мне они были большеваты, и я их подарила папе. Он так радовался, а я радовалась вдвойне.
Хочу поздравить всех студентов с Днём студента! Желаю всем удачи, терпения, трудолюбия, чтобы вы смогли себя реализовать в дальнейшей жизни! Цените свои прекрасные студенческие годы!