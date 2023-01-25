Спорили, пели, любили... Артисты башкирских театров вспомнили студенческие годы

Ильсияр Газетдинова, актриса Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури, народная артистка Башкортостана

Вела правительственные концерты

— Я уже 51 год работаю в театре. Жизнь так быстро проходит, а студенческие годы вспоминаю, словно это было вчера. Мы поступили на театральное отделение Уфимского училища искусств в 1968 году, я приехала после 10 класса. Наш курс был довольно взрослым: кто-то пришел после армии, кто-то уже работал, даже был коммунистом. Поэтому на курсе у нас был порядок. Фардуна Касимовна только вернулась из Москвы, по танцу преподавала Тамара Шагитовна Худайбердина. Эти 4 года я словно летала. Мне мешало только не очень хорошее знание русского языка. Но благодаря тому, что я была очень активная, после школы всё умела делать, я быстро освоилась.

У меня были две косички. Как-то бегу, а из-за поворота вышел писатель Сагит Агиш и начал дергать меня за косички. Спрашивает: «Это у тебя правда свои?» Я говорю: да. «А чем моешь?» Катыком, отвечаю.

Я постоянно ходила в библиотеку имени Крупской и учила там стихи. Меня заметили и стали приглашать вести правительственные концерты. Мы даже ездили на Дни культуры Башкортостана в Москву. Меня, тогда всего лишь второкурсницу, взяли в качестве ведущей. В то время на сцене, как сейчас, нельзя было стоять с папочкой, тексты надо было знать наизусть. Режиссерами концертов были Габдулла Гилязев, Шамиль Кульбарисов. С тех пор 15 лет я вела правительственные концерты с Валерием Малюшиным из Русского театра, Леонардом Акмановым.

Когда училась на втором курсе, летом меня отправили на гастроли в Хайбуллинский район вместо актрисы Рамзии Хисамовой, у которой был маленький ребенок. Меня ввели в спектакль «Кәрлә йондоҙ» по Суфияну Поварисову. Сцены были маленькие, я еще не умела правильно двигаться на сцене, и у меня всё тело было в синяках. Все актеры были намного старше меня. После гастролей, увидев их отношения, я вернулась с твердым убеждением, что никогда не буду актрисой.

Сегодняшним студентам-театралам я посоветовала бы ценить каждый совет, каждое слово педагогов. Пусть почаще ходят в театр. Мы в свое время смотрели спектакли, даже сидя на полу.