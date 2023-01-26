В Башкирии в 2023 году на соцподдержку семей участников СВО направят 1,5 млрд рублей

В этом году в бюджете региона на социальную поддержку семей участников СВО предусмотрено порядка 1,5 млрд рублей. Об этом сегодня на пленарном заседании Госсобрания Башкортостана сообщила вице-премьер – министр финансов республики Лира Игтисамова.

Самый большой комплекс мер по социальной поддержке семей участников специальной военной операции предусмотрен по линии образования.

По словам вице-премьера, особое внимание уделяют поддержке детей и подростков. На начало января 2023 года более 2,6 тысячи детей военнослужащих бесплатно посещают детские сады. Кроме того, 2,2 тысячи школьников с 5 по 11 классы и более 500 студентов колледжей обеспечены бесплатным горячим питанием.

Также школьники и студенты до 23 лет могут бесплатно ездить на городском общественном транспорте. Таким правом воспользовались уже 3,1 тысячи человек.

1178 ребят бесплатно посещают кружки. 136 детей участников СВО получили путёвки в загородные лагеря республики, 91 ребёнок – в санаторно-курортные учреждения, а 50 человек – образовательные сертификаты в колледжи республики.

На организацию летнего отдыха детей участников СВО в бюджете республики предусмотрено 246 млн рублей. Более 50 детей получили сертификаты на обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования.

142 ребенка участников СВО направлены во внеочередном порядке по достижении ими возраста полутора лет в детские садики.

102 студентам колледжей предоставлены общежития на период обучения.

В части социальной поддержки поступило 4 368 заявлений от членов семей участников СВО о назначении соцпомощи. По 3 214 из них уже приняли положительные решения. Кроме того, 8 тысяч жителей освобождены от оплаты коммунальной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Общее количество лиц, получивших медицинскую помощь, составило 3976 человек.

В поисках работы в центры занятости обратилось 104 гражданина указанной категории, из них 32 человека трудоустроены, 72 – продолжают получать содействие в поиске подходящей работы.

По договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 161 семья участников СВО получила древесину для отопления по льготным ставкам.

С 1 января 2023 года семьи освобождены от уплаты транспортного налога за 2022 год за одно транспортное средство каждого типа.

Вице-премьер отметила, что важной работой является оказание консультационной и психологической помощи семьям участников специальной военной операции. Специалисты центров «Семья» предоставили 2976 консультаций по вопросам оказания различных мер поддержки. Почти 1 тыс. членам семей военнослужащих и участникам СВО оказана психологическая помощь.

«Мы организованно и оперативно подготовили меры поддержки, довели их до людей. Это очень важно. Мы пока приняли такой объём мер – пока, я подчёркиваю. Все они должны работать безупречно. Поэтому будем досконально разбираться в каждом поступающем к нам обращении. В этой работе мелочей нет», - цитировал ранее «Башинформ» слова Радия Хабирова на оперативном совещании в ЦУРе республики.

Ранее «Башинформ» сообщал, что участники специальной военной операции и члены их семей получили по 20 тысяч рублей. На эти цели из республиканского бюджета выделено почти 400 млн рублей. Важно, что средства можно было получить оперативно, без сбора многочисленных документов.

«Мы приняли целый комплекс мер поддержки, их 33. Это бесплатное питание для школьников, бесплатный проезд, освобождение от платы за детсады, от транспортного налога и другие меры. Я лично поддерживаю контакты со многими родителями военнослужащих, их женами. Есть и погибшие, у которых остались дети, мы берем такие ситуации на личный контроль», - пояснил Радий Хабиров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Уфе 13 января.