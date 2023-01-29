В Москве начался премьерный показ мультфильма «Северные амуры»

В этот воскресный вечер в Белом зале Центрального Дома кино на 500 мест аншлаг, многие семьи пришли с детьми. Премьеру также посетили представители культурной общественности, почетные гости. Собравшихся приветствовала сенатор от Башкортостана, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель Федеральной национально-культурной автономии башкир России Лилия Гумерова.

В центре повествования мультфильма «Северные амуры» — история башкир, которые становятся активными участниками двух войн: русско-шведской 1788 года и Отечественной 1812 года. Именно французы прозвали башкирских конников, вооружённых луками и стрелами, «Северными амурами», сравнив их с древнеримским божеством за мастерское владение луком. Мультфильм создан уфимской студией «Муха» совместно с киностудией «Башкортостан» при поддержке Главы республики Радия Хабирова.

— Это очень актуальный и своевременный проект. События отечественной истории в нынешних реалиях вызывают особый интерес. Главная наша задача — показать «Северные амуры» во всех кинотеатрах республики и по всей России. В планах — организация показов и в странах ближнего зарубежья — Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане. Показы можно организовывать не только в кинозалах, но и на киноуроках для школьников в рамках патриотического воспитания, — подчеркнул заместитель министра культуры РБ Алмаз Саетов. — Содержание фильма, характеры, фразы и манеры героев очень понятны всем жителям нашей республики, а для российского зрителя станут возможностью более близкого знакомства с культурой и историей башкирского народа.

Как ранее сообщал «Башинформ», Глава Башкортостана Радий Хабиров подчеркнул, что «мультфильм „Северные амуры“ особенно актуален, многое в нём ложится в канву происходящих событий. Уверен, он будет служить России в воспитании молодого поколения. Мы хотим, чтобы эта лента стала настоящим культурным событием нашей страны».

Премьера в Уфе состоится в конце мая, после чего мультфильм «Северные амуры» выйдет в широкий российский прокат. Планы по его продвижению Глава Башкортостана Радий Хабиров обсудил 26 января на встрече с генеральным директором киносети «КАРО» Алексеем Рязанцевым. Мультфильм ознакомит российского зрителя с башкирской анимацией, культурой и историей Башкортостана, раскроет героические страницы летописи ратных подвигов народов нашего Отечества. Также планируется участие фильма в фестивалях.

— Впервые полнометражный мультфильм, созданный в Башкортостане, выйдет в российский прокат. Этот мультфильм актуален не только для детей, но и для взрослых, мы должны знать свою историю, культуру, традиции. Фильм параллельно озвучивался на двух языках — русском и башкирском, в прокат он тоже выйдет на двух языках. Надеюсь, что фильм понравится зрителю, — говорит директор киностудии «Башкортостан» им. А. Абдразакова Юнир Аминев. — В прежние годы у нас были московские презентации фильмов «Отряд Таганок» и «Дневник поэта». Это очень важно для продвижения республики. На таких мероприятиях завязываются контакты с кинематографистами и кинопрокатчиками, закладываются планы на будущее.

По словам директора, работа над анимацией велась около двух лет. В процессе создания была придумана игра для смартфона «Северные амуры».

Подробный репортаж с премьеры читайте завтра на «Башинформ».