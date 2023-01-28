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Вчера, 17:30

Радий Хабиров сообщил о завершении работы над мультфильмом «Северные амуры»

скриншот тизера анимационного фильма "Северные амуры"
Фото:скриншот тизера анимационного фильма "Северные амуры"

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в соцсетях о том, что работа над анимационным фильмом «Северные амуры», завершилась и поделился мнением о нем. Он отметил, что премьера мультфильма состоится в конце весны и выразил уверенность, что она станет настоящим культурным событием.

«Отличный мультфильм получился. Яркий, красивый. А кроме того – еще и очень актуальный. Он напоминает о подвигах  наших легендарных предков, которые участвовали в русско-шведской войне, били Наполеона»,  - написал Глава Башкирии.

 Он сообщил, что сейчас идет работа над тем, чтобы фильм увидели зрители по всей России.

 «Лента о башкирских лучниках будет отличным пособием по патриотическому воспитанию для детей и молодежи. Мы должны знать историю своего народа, страны и всегда помнить о тех, кто ее защищал и защищает», - отметил Радий Хабиров.

 Напомним, что мультфильм создан уфимской студией «Муха» совместно с киностудией «Башкортостан» при поддержке Главы республики Радия Хабирова. В центре повествования — история башкир, которые становятся активными участниками двух войн: русско-шведской 1788 года и Отечественной 1812 года. Именно французы прозвали башкирских конников, вооружённых луками и стрелами, «северными амурами», сравнив их с древнеримским божеством за мастерское владение луком. Ранее «Башинформ» рассказывал о возможностях продвижения мультфильма на федеральном уровне.

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