Радий Хабиров обсудил продвижение мультфильма «Северные амуры» на федеральном уровне

26 января в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с генеральным директором киносети «КАРО» Алексеем Рязанцевым. Во встрече также принял участие творческий коллектив анимационной студии «Муха» во главе с директором Артуром Абдрахмановым.

Руководитель региона отметил, что «Муха» завершает работу над полнометражным анимационным фильмом «Северные амуры». Стороны обсудили перспективы его продвижения в российском прокате.

Мультфильм создан уфимской студией «Муха» совместно с киностудией «Башкортостан» при поддержке Главы республики Радия Хабирова. В центре повествования — история башкир, которые становятся активными участниками двух войн: русско-шведской 1788 года и Отечественной 1812 года. Именно французы прозвали башкирских конников, вооружённых луками и стрелами, «северными амурами», сравнив их с древнеримским божеством за мастерское владение луком.

«Наш кинематограф активно развивается. Не так давно вышли картины по произведениям Мустая Карима „Сестрёнка“ и „Отряд Таганок“, национальная трилогия Булата Юсупова „Бабич“, „Первая Республика“ и „Дневник поэта“. А мультфильм „Северные амуры“ особенно актуален, многое в нём ложится в канву происходящих событий. Уверен, он будет служить России в воспитании молодого поколения. Мы хотим, чтобы эта лента стала настоящим культурным событием нашей страны», — подчеркнул Радий Хабиров.

Алексей Рязанцев представил несколько вариантов продвижения мультфильма на федеральном уровне. В частности, 29 января в московском Доме кино состоится предпремьерный показ «Северных амуров».

Радий Хабиров поручил министерству культуры республики подготовить предложения по продвижению картины в республике и стране.