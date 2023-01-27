Стали известны новые подробности задержания известного актера, у которого нашли горшки с коноплей

В Уфе сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ установили предполагаемого культиватора наркосодержащих растений. Им оказался 38-летний житель Уфы.

«При обыске в частном доме по месту его регистрации обнаружено около десяти кустов растений, похожих на каннабис. Как предварительно установили полицейские, уфимец выращивал наркосодержащие растения у себя на даче, затем сушил и подготавливал для употребления. В изготовлении запрещенных веществ мужчина сознался. От медосвидетельствования на предмет употребления наркотиков отказался. Составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ („Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ“)», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.

Вещества растительного происхождения были изъяты и направлены в экспертно-криминалистический центр МВД республики для проведения экспертизы. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

«Башинформ», ссылаясь на данные bash.news, информировал о том, что, по предварительным данным, подозреваемый ранее работал на одном из телеканалов Уфы, является актером театра. В интернете можно найти его анкету ведущего мероприятий с достаточно высоким ценником — за ведение свадьбы или корпоратива он берет 50 тысяч рублей за вечер.