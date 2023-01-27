В Уфе у известного актера в частном доме нашли горшки с коноплей

В Уфе 26 января в одном из СНТ полицейские остановили автомобиль «Хонда», за рулем которого оказался известный 38-летний актер. По данным bash.news, в частном доме, где он прописан, правоохранители произвели обыск и нашли более десяти горшков с коноплей, две светодиодные лампы, электронные весы и курительную трубку, а также пакетики с уже засушенной травой.

Задержанного проверяют как на хранение наркотических средств, так и на покушение на сбыт, информирует издание, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

Предварительно, о подозреваемом известно, что ранее он работал на одном из телеканалов Уфы, является актером театра, шоуменом. В интернете можно найти его анкету ведущего мероприятий с достаточно высоким ценником - за ведение свадьбы или корпоратива он берет 50 тысяч рублей за вечер.