В Башкирии определили зоны ответственности больниц по оказанию скорой помощи

В Башкирии определили зоны ответственности республиканских больниц по оказанию скорой медицинской помощи. Соответствующий приказ подписан министром здравоохранения Айратом Рахматуллиным и опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, регион поделен на 10 зон. Медицинские учреждения, за которыми закреплены районы республики, будут считаться межмуниципальными отделениями скорой помощи. Таким образом, ответственность за оказание скорой помощи по всей республике ляжет на горбольницы Сибая, Нефтекамска, Кумертау, Октябрьского, Стерлитамака, Межгорья и центра медицинских катастроф Уфы, а также ЦРБ Месягутовского, Белорецкого и Бирского районов.

Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что министерство здравоохранения Башкирии подготовило проект модернизации в республике службы скорой медицинской помощи. Добавим, в декабре прошлого года в регионе станции скорой медицинской помощи получили 18 новых автомобилей. Спецавтомобили оснащены необходимым оборудованием для оказания медицинской помощи и транспортировки экстренных больных.