Радий Хабиров встретился с бойцами башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова

26 января в Доме республики Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с находящимися в краткосрочном отпуске бойцами батальона имени Минигали Шаймуратова и священнослужителями, которые снова отправляются в зону специальной военной операции. В центре обсуждения – вопросы поддержки военнослужащих и их семей.

– Недавно мы встречались с батальоном на территории Донбасса. Очень рад видеть вас в родной республике. Жители Башкортостана переживают за бойцов, готовы помогать вам в выполнении поставленных задач, окружить заботой ваших родных и близких, – сказал Радий Хабиров. – Все мы ждём весточек с полей: как вы служите, какая поддержка необходима вам и вашим семьям.

Руководитель региона сообщил, что подписал указ о единовременных выплатах военнослужащим башкирских батальонов. Радий Хабиров также попросил оказывать содействие в работе участнику СВО, первому вице-премьеру Правительства республики Азату Бадранову, который назначен ответственным за взаимодействие с военнослужащими из Башкортостана.

Командир батальона имени Минигали Шаймуратова Евгений Токарев поблагодарил руководство республики за внимание и поддержку.

– Бойцы очень признательны вам, Радий Фаритович, Правительству республики и жителям Башкортостана за огромную помощь нам и нашим семьям. Все возникающие вопросы и на передовой, и дома решают очень оперативно, – отметил он. – Батальон обеспечен всем необходимым, успешно выполняет поставленные задачи. Ребята передают приветы родным и близким.

Глава Башкортостана заверил, что республика продолжит регулярно отправлять гуманитарные колонны в зону СВО через созданный координационный центр. Туда стекается помощь промышленных предприятий, организаций, жителей республики.

Военнослужащие также тепло высказались о женщинах и детях, которые занимаются изготовлением различных изделий для бойцов – носков, валенок, маскировочных сетей и других элементов одежды и экипировки. Радий Хабиров поручил администрации Главы Башкортостана отметить труд неравнодушных рукодельниц.

– Все объединились общими стремлениями, живут этим, – сказал Радий Хабиров. – Мы очень благодарны нашим жителям за искреннюю поддержку.

Руководитель региона также напомнил, что после выполнения задач СВО опыт и патриотические качества военнослужащих будут востребованы в воспитании молодёжи.

– Мы очень ждём вас дома. Конечно, сначала ребята пройдут необходимую реабилитацию и лечение. Мы уже сформировали реестр санаториев республики, которые готовы принять бойцов. И обязательно будем вместе с вами работать дальше, – резюмировал Радий Хабиров.