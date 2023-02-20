Красников завершил карьеру, «Салават Юлаев» вышел в плей-офф: как прошла спортивная неделя Башкирии

Прошедшая спортивная неделя в Башкирии была ознаменована значимой новостью — Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об учреждении государственных спортивных стипендий республики, сообщало информагентство «Башинформ». Стипендии будут присуждаться победителям, призёрам олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских игр в составе сборных команд Российской Федерации, а также их тренерам.
«Это благодарность республики нашим великим спортсменам, которая должна стать подспорьем для них и вообще для развития спорта», — отметил Радий Хабиров.
Чем ещё запомнилась спортивная неделя в Башкирии, в материале информагентства «Башинформ».
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров дал поручение министерству спорта республики совместно с региональным министерством финансов разработать и утвердить положение о ежегодной республиканской спортивной премии.
Фехтовальщицы Башкирии завоевали «золото» на первенстве ПФО в Казани. Победительницами в командных соревнованиях стали Элиза Нагаева, Арина Салихова, Дарья Сафина и Анастасия Старцева. А в Санкт-Петербурге на первенстве и чемпионате России по джиу-джитсу башкирским спортсменам удалось завоевать впервые золотые медали в этом виде спорта. Баскетбольная команда Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности заняла первое место в финале первенства Башкирии и обеспечила выход в отборочный тур Приволжского федерального округа.
«Одержанная нами победа в финале первенства республики заслуженная, но это не повод расслабляться. Кроме нас в марте за выход в турнир ПФО поборются ещё пять команд Башкирии. Так что ребята понимают ответственность и приступили к упорным тренировкам. Надеемся, мы победим», — сказал корреспонденту информагентства «Башинформ» преподаватель физкультуры колледжа, тренер команды Евгений Шахов.
Башкирский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл гонку преследования в рамках финала PARI Кубка России в городе Чайковском Пермского края, сообщает минспорт республики. Спортсмену удалось взять золото соревнований с результатом 31:43.4. Он обошёл Карима Халили и Кирилла Бажина.
Любители мотогонок на льду были огорчены известием о завершении спортивной карьеры именитого спортсмена и президента мотоциклетной федерации Башкирии Николая Красникова. Об этом он сообщил сам.
«Уважаемые болельщики и любители мотоспорта! Я больше не вижу смысла выступать в гонках на льду, даже в составе своей команды! Прошедший сезон показал, подготовленные нами спортсмены справляются с поставленной задачей без меня. Мой яркий путь в гонках на льду завершён! Впереди новые задачи и испытания», — сказал Николай Красников.
Николаю Красникову присвоено почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан». Николая Красникова поздравил министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.
Башкирский биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в гонках преследования на финальном этапе Кубка России в Чайковском. Также в Чайковском Эдуард Латыпов стал победителем спринта на финальном, шестом этапе Кубка России по биатлону. Он преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 57,2 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.
Одна из самых желанных и излюбленных тем среди болельщиков Башкирии — хоккей.
13 февраля «Салават Юлаев» провёл первый матч двенадцатой гостевой серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы сыграли в Краснодарском крае с ХК «Сочи». Встреча завершилась победой «юлаевцев» (4:1), команда вышла в плей-офф. Одержали победу уфимцы и во втором выездном матче с омским «Авангардом» 15 февраля (3:1). Серия побед стала замечательным подарком для главного тренера «Салавата Юлаева», отметившего на неделе 48-й год рождения. К сожалению, в противостоянии с «Сибирью» на родном льду уфимцы уступили гостям в серии буллитов (1:2).
Нефтекамские хоккеисты тоже провели несколько встреч с разными результатами. 13 февраля «Торос» провёл второй матч выездного тура в Верхней Пышме, где сыграл с «Горняком-УГМК». Встреча закончилась победой гостей (4:2). Третью выездную игру «глыбы» провели в Орске с местным «Южным Уралом». Она также закончилась победой нефтекамских хоккеистов (1:4) и их выходом в плей-офф. «Торос», завершая регулярную часть чемпионата матчем в Челябинске с «Челметом», прервал серию побед сокрушительным поражением (5:2).
«У нас творилась полная анархия — невыполнение игрового задания. Будем разбираться: в преддверии плей-офф играть так, как мы играли в третьем периоде, непозволительно», — прокомментировал матч и.о. главного тренера ХК «Торос» Владимир Гусев.
Новости футбола. В состав ФК «Уфа» вошли два новых игрока. К команде уфимских футболистов присоединился 29-летний голкипер Хазбулат Хамхоев и 31-летний полузащитник Алан Хугаев. Оба футболиста будут выступать за ФК «Уфа» на правах свободного агента, сообщили информагентству «Башинформ» в клубе.
Завершим подборку новостями мотоспорта. Мотогонщики Башкирии на льду Красногорска завоевали «золото» и «серебро» чемпионата России. Первым на стадионе «Зоркий» был Никита Богданов. Второе место занял Динар Валеев. На пятом этапе чемпионата России по мотогонкам на льду среди команд суперлиги уфимский «Башкортостан» на четыре очка опередил главного конкурента в борьбе за золотые медали тольяттинскую «Мега-Ладу».