Красников завершил карьеру, «Салават Юлаев» вышел в плей-офф: как прошла спортивная неделя Башкирии

Прошедшая спортивная неделя в Башкирии была ознаменована значимой новостью — Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об учреждении государственных спортивных стипендий республики, сообщало информагентство «Башинформ». Стипендии будут присуждаться победителям, призёрам олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских игр в составе сборных команд Российской Федерации, а также их тренерам.

«Это благодарность республики нашим великим спортсменам, которая должна стать подспорьем для них и вообще для развития спорта», — отметил Радий Хабиров.

Чем ещё запомнилась спортивная неделя в Башкирии, в материале информагентства «Башинформ».

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров дал поручение министерству спорта республики совместно с региональным министерством финансов разработать и утвердить положение о ежегодной республиканской спортивной премии.

Фехтовальщицы Башкирии завоевали «золото» на первенстве ПФО в Казани. Победительницами в командных соревнованиях стали Элиза Нагаева, Арина Салихова, Дарья Сафина и Анастасия Старцева. А в Санкт-Петербурге на первенстве и чемпионате России по джиу-джитсу башкирским спортсменам удалось завоевать впервые золотые медали в этом виде спорта. Баскетбольная команда Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности заняла первое место в финале первенства Башкирии и обеспечила выход в отборочный тур Приволжского федерального округа.

«Одержанная нами победа в финале первенства республики заслуженная, но это не повод расслабляться. Кроме нас в марте за выход в турнир ПФО поборются ещё пять команд Башкирии. Так что ребята понимают ответственность и приступили к упорным тренировкам. Надеемся, мы победим», — сказал корреспонденту информагентства «Башинформ» преподаватель физкультуры колледжа, тренер команды Евгений Шахов.