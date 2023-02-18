Николаю Красникову присвоено почётное звание заслуженного работника физической культуры Башкирии

Именитому спортсмену, президенту мотоциклетной федерации Башкирии Николаю Красникову присвоено почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан», сообщили информагентству «Башинформ» в министерстве спорта республики.

«За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения Указом Главы Республики Башкортостан Красникову Николаю Олеговичу присвоено почетное звание „Заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан“», — сказали в ведомстве.

Николая Красникова поздравил министр спорта Башкирии Руслан Хабибов. Он пожелал мотогонщику успехов и новых побед.

Добавим, Николай Красников завершил спортивную карьеру, информировало ранее информагентство «Башинформ».