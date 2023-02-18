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Вчера, 17:17

Президент мотоциклетной федерации Башкирии Николай Красников завершил спортивную карьеру

пресс-служба администрации Уфы
Фото:пресс-служба администрации Уфы

Знаменитый спортсмен и президент мотоциклетной федерации Башкирии Николай Красников завершил спортивную карьеру. Об этом информагентство «Башинформ» узнало из сообщения на странице агентства Спидвей-Пресс во «ВКонтакте».

Николай Красников объяснил свой уход из мотогонок тем, что впереди у него новые задачи и испытания.

«Уважаемые болельщики и любители мотоспорта! Я больше не вижу смысла выступать в гонках на льду, даже в составе своей команды! Прошедший сезон показал подготовленные нами спортсмены справляются с поставленной задачей без меня. Мой яркий путь в гонках на льду завершён! Впереди новые задачи и испытания», — цитирует спортсмена Спидвей-Пресс.

Напомним, Николай Красников — российский гонщик, выступающий в мотогонках на льду. Заслуженный мастер спорта России. Восьмикратный чемпион мира в личном зачёте, двенадцатикратный чемпион мира в командном зачёте, многократный чемпион и обладатель Кубка России. Чемпион и обладатель Кубка России по кроссу на снегоходах. В 2011 году возглавил Федерацию мотоспорта Республики Башкортостан.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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