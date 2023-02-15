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Сегодня, 09:11

Спортсмены из Башкирии завоевали четыре медали на первенстве и чемпионате России по джиу-джитсу

пресс-служба министерства спорта РБ
Фото:пресс-служба министерства спорта РБ

В Санкт-Петербурге прошли первенство и чемпионат России по джиу-джитсу для участников до 18 лет. Башкирским спортсменам удалось завоевать первые золотые медали в этом виде спорта. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе министерства спорта, всего республику представили 11 сильнейших спортсменов.

Олеся Журавлева и Вадим Савельев принесли в копилку сборной золото, а Алина Шуклина и Адэль Яббаров – серебряные медали.

«Отличный результат и первое золото в копилке Республики Башкортостан на чемпионатах страны по джиу-джитсу! Отметим, что в предыдущие годы не удавалось добиваться подобного успеха», - сообщили в минспорте.

Автор:Ляйсан Закирова
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