Спортсмены из Башкирии завоевали четыре медали на первенстве и чемпионате России по джиу-джитсу

В Санкт-Петербурге прошли первенство и чемпионат России по джиу-джитсу для участников до 18 лет. Башкирским спортсменам удалось завоевать первые золотые медали в этом виде спорта. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе министерства спорта, всего республику представили 11 сильнейших спортсменов.

Олеся Журавлева и Вадим Савельев принесли в копилку сборной золото, а Алина Шуклина и Адэль Яббаров – серебряные медали.

«Отличный результат и первое золото в копилке Республики Башкортостан на чемпионатах страны по джиу-джитсу! Отметим, что в предыдущие годы не удавалось добиваться подобного успеха», - сообщили в минспорте.