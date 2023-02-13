Глава Башкирии подписал указ о государственных стипендиях чемпионам и их тренерам

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об учреждении государственных спортивных стипендий Республики Башкортостан. Они полагаются победителям, призёрам олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских игр в составе сборных команд Российской Федерации, а также их тренерам.

Спортивные стипендии назначаются чемпионам в размере 30 тысяч рублей, обладателям серебряных наград — 25 тысяч рублей, бронзовых — 20 тысяч рублей. Тренерам — 50% от размера стипендии участника международных соревнований за один наивысший результат.

«Это благодарность республики нашим великим спортсменам, которая должна стать подспорьем для них и вообще для развития спорта», — отметил Радий Хабиров на правительственной оперативке в ЦУРе.

Как сообщили информагентству «Башинформ», государственные стипендии с 2023 года будут получать 53 спортсмена и 26 тренеров.