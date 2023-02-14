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Сегодня, 09:41

ФК «Уфа» пополнился двумя новыми игроками

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В состав ФК «Уфа» вошли два новых игрока. Об этом информагентство «Башинформ» узнало из сообщения клуба.

К команде уфимских футболистов присоединился 29-летний голкипер Хазбулат Хамхоев. В нынешнем сезоне в активе вратаря 17 матчей за «Динамо-Махачкала».

Спортсмен родом из Грозного. После ростовской ФШМ играл за «Ангушт» (Назрань), футбольные клубы «Сочи», «Туапсе», «Динамо-Махачкала» и «Машук-КМВ» (Пятигорск).

ФК «Уфа»
Фото:ФК «Уфа»

Также за ФК «Уфа» будет играть 31-летний полузащитник Алан Хугаев. До этого он играл во владикавказской «Алании», в которой провёл 100 матчей. В текущем сезоне в активе полузащитника 13 игр и два забитых мяча.

Алан Хугаев — воспитанник владикавказской школы «Юность». Выступал за «Газпром трансгаз Ставрополь», «Волга» (Тверь), «Динамо» (Ставрополь), «Машук-КМВ» (Пятигорск). 

ФК «Уфа»
Фото:ФК «Уфа»

Оба футболиста будут выступать за ФК «Уфа» на правах свободного агента, сообщили в клубе.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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