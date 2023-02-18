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Сегодня, 08:08

Нефтекамский «Торос» уступил в Челябинске в матче с «Челметом»

ХК «Торос»
Фото:ХК «Торос»

Нефтекамский «Торос» завершал регулярную часть чемпионата матчем в Челябинске с «Челметом». Ранее обе команды уже вышли в плей-офф, тем не менее, соперники были настроены на победу перед главными играми сезона.

В первом периоде команды особо не проявляли активность, присутствовало ощущение, что старались найти слабые стороны друг у друга. На 5-й минуте «Челмет» реализовал большинство. Первый гол «Торосу» забил Александр Подкорытов — 1:0.

В середине второго периода хозяева забросили в ворота нефтекамцев ещё две шайбы. Голы на 34-й минуте забили Андрей Ерофеев (2:0), а затем Марсель Шолохов (3:0). Через 20 секунд Ильдар Абдеев размочил счёт — 3:1.

В начале третьего периода, на 42-й минуте Виталий Каменев сократил отставание своей команды — 3:2. Однако челябинцы на 45-й минуте вернули преимущество. Константин Лукин переиграл нефтекамского голкипера — 4:2. Хозяева закрепили успех под занавес матча. Андрей Ерофеев довёл счёт до 5:2.

ХК «Торос»
ХК «Торос»
Фото:ХК «Торос»

«Два периода была обоюдоострая игра. Вроде, неплохо действовали, задуманное нами выполнялось. Неплохая позиционная атака местами была. В третьем периоде забили гол, сократили разрыв, вернулись в игру — 2:3. Индивидуальные ошибки привели к четвёртой пропущенной шайбе. А потом у нас творилась полная анархия — невыполнение игрового задания. Будем разбираться: в преддверии плей-офф играть так, как мы играли в третьем периоде, непозволительно», — прокомментировал матч и. о.главного тренера ХК «Торос» Владимир Гусев.

ХК «Торос»
Фото:ХК «Торос»

Нефтекамский «Торос» победил в Орске «Южный Урал» и вышел в плей-офф, сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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